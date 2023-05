Gobierno Minsa propone emitir ordenanza para prohibir flores en los cementerios por aumento de dengue

Marco Cárdenas, director general de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria General (DIGESA), mostró su preocupación ante la falta de acción de los gobiernos locales por el aumento del dengue.

En conversación con la Rotativa del aire del RPP, la autoridad recomendó emitir una ordenanza que prohíba la colocación de plantas y flores naturales en el cementerio para evitar la propagación de la enfermedad.

"Lo correcto, aunque no sea estético, no sea bonito, es usar flores artificiales solo en este momento de dengue. Es un pedido especial a los gobiernos locales y hacia los municipios", indicó en un principio. "En el 2017, hubo alrededor de 270 distritos afectados, 84 sacaron ordenanzas prohibiendo el uso de plantas y flores naturales. En los cementerios, lo mismo: obligaron a usar solo plantas artificiales. Ahora, con todo esto, solo hay ocho o diez han sacado la misma ordenanza. ¿Qué le pasa al resto? Tienen que sacar esta ordenanza el gobierno local", complementó.

¿Por qué no se están realizando fumigaciones en todas las casas?

Por otro lado, el director general de DIGESA precisó que la razón por la cual no se realizan las fumigaciones en todas las viviendas es porque se debe realizar un control larvario; es decir, la inspección de la vivienda para verificar si el zancudo se encuentra entre sus tres primeras fases: huevo, larva y pupa. De no encontrar ello, no se puede realizar la limpieza.

"La fumigación solo se da si -previamente- se ha hecho un control larvario y se evalúa si hay un aumento del índice. Tanto es así que ya tenemos más de 850 000 viviendas a nivel nacional con control larvario, pero solo 454 000 con fumigación", afirmó.

Representante del Minsa indicó que, hasta el último lunes, en Piura, se realizó el control larvario de 186 038 viviendas y las fumigaciones de 85 263 viviendas.