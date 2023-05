Lambayeque: se incrementa a 16 el número de fallecidos por dengue

Lambayeque "En el caso de Lambayeque ya tenemos 5600 casos de dengue, de los cuales 4700 son casos confirmados y 900 probables. Tenemos 135 pacientes hospitalizados y 16 fallecidos".

El número de fallecidos por dengue en la región Lambayeque se incrementó a 16, así lo dio a conocer el gerente regional de Salud, Jaime Nombera, quien añadió que las últimas cinco víctimas mortales por esta enfermedad son personas mayores de 74 años.

El gerente confirmó que el número de casos totales de dengue en la región superan los 5600, mientras que 135 personas aún permanecen hospitalizadas y 13 de ellas con diagnóstico grave, los cuales vienen siendo atendidos en establecimientos del Minsa, Essalud y la Sanidad.

El funcionario añadió que para cubrir a toda la población que presenta síntomas asociados a esta enfermedad, buscan que las unidades de vigilancia clínica y las unidades febriles. que atienden entre 6 y 12 horas diarias, dupliquen su horario de atención para el descarte y tratamiento diferenciado del dengue.

Número de fallecidos por dengue sube a 16 en Lambayeque | Fuente: RPP

Pacientes denuncian escasez de pruebas de descarte de dengue

Pacientes con síntomas de dengue denunciaron que el Hospital de Naylamp de EsSalud no cuenta con pruebas de descarte para la enfermedad.

Jorge Dávila, vecino de la zona que presenta sintomatología de la infección vírica, indicó para la Rotativa del aire de RPP que el seguro social no está haciendo pruebas de descartes y solo está brindando una bolsa de pastillas.

"No hay pruebas hasta nuevo aviso en el seguro social. Estuve todo el día haciendo cola. Solo me dieron una bolsa con pastillas. En los centros de salud particular, la prueba está 70 soles. Yo no voy al trabajo hace dos días. ¿Cómo hago mi descargo? En Naylamp, el seguro no me da descanso médico. He venido para acá (centro de salud del Minsa) y me han dicho que sí me tomarán la prueba. Con ello, regreso a Naylamp para que me den descanso médico", indicó.