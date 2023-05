Piura: niña con dengue hemorrágico requiere con urgencia una cama UCI

Piura Piura: niña con dengue hemorrágico requiere con urgencia cama UCI

Pedido desesperado. Padre de familia solicita con urgencia una cama UCI para su menor hija, quien fue diagnosticada con dengue hemorrágico y se encuentra internada en el Hospital de Apoyo N° 2 de la provincia de Sullana, en Piura.

En conversación con la Rotativa del aire de RPP, Jorge Navarro -padre de la pequeña- informó que su hija empezó a presentar los primeros síntomas la semana pesada y le recetaron algunos medicamentos- Sin embargo, su condición empeoró, por lo que fue trasladada al hospital de Sullana.

"Los primeros días tenía fiebre. Subía a 38, después bajaba a 37, hasta que llegó a 39. Tres días estuvo así. La llevamos a la posta de la zona donde vivimos y le recetaron jarabe paracetamol, porque confirmaron que tenía dengue. No le podían dar otra cosa", indicó en un primer momento.

"El jueves la trasladamos al hospital porque empezó a vomitar sangre. Acá se encuentra internada. El doctor me ha dicho que el estado de mi hija es crítico y no puede ser trasladada a ningún sitio. Tenemos que esperar que se mejore un poco para poderla trasladar, pero no hay cama UCI en ningún sitio. El doctor dice que el hospital ya lanzó la alerta a nivel nacional, pero nadie responde", complementó.

Pide apoyo de la ministra

Ante la situación complicada que vive su hija, Jorge Navarro le pidió apoyo a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, para conseguir una cama UCI y así trasladarla cuando los doctores aprueben su movilización.

"A la señora ministra, por favor ayúdenos a conseguir una cama UCI para mi bebé. Ella está muy mal, está en estado crítico. Necesitamos una cama UCI para cuando me digan los doctores que puede ser trasladada, ya esté la cama instalada para ella", finalizó el padre de familia.