Ministra de Salud: "Las vacunas contra el dengue no tienen una acreditación"

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez , indicó que las vacunas contra el dengue no están acreditadas, por lo que no se pueden aplicar a la población.

El dengue ha puesto en alerta la red sanitaria de nuestro país. En ese sentido, el Ministerio de Salud amplió el estado de emergencia a 20 regiones del Perú para combatir y erradicar la enfermedad. En declaraciones a RPP, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, indicó que la ampliación de esta medida ha permitido incorporar 35 millones de soles a los gobiernos regionales. Pero, para que funcione, todos los actores involucrados deben en trabajar en conjunto.

Sobre el tema de las vacunas contra el dengue, informó que sí existen y que algunos países la fabrican, pero aclaró que no están acreditadas por la OPS.

"Los expertos estamos en permanente reunión para ver esa opción de incorporarla al país. Perú tiene el mejor esquema de vacunación, tenemos las vacunas más seguras para prevenir enfermedades. En ese escenario, lo hemos considerado en el tema presupuestal, pero la OPS todavía no ha acreditado aún la vacuna para que podamos incorporarla. Es decir, las vacunas contra el dengue no tienen una acreditación. Pero, las vacunas por sí solas no resuelven los problemas", indicó Rosa Gutiérrez.

¿Qué labores viene implementando el Ministerio para erradicar el dengue?

Al ser consultada sobre las medidas que está tomando el Ministerio de Salud, informó que ya se han atendido a millones de personas en todo el país y se han fumigado viviendas cientos de viviendas.

"Las brechas son grandes. El Ministerio de Salud ha desplegado muchísimo esfuerzo para poder atender a 4.9 millones de personas y fumigar más de 3.2 millones de viviendas. Además, se han eliminado 1700 toneladas de desechos que se han recogido a lo largo de las diferentes regiones", aseguró.

Convenio sobre el Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud

Por último, explicó de qué trata el convenio entre el Mindef y Minsa. Gutiérrez enfatizó que esta acción se viene trabajando hace dos meses, y permitirá asegurar al personal en actividad, reserva y sus familiares.

"Esta acción viene desde hace dos meses, donde venimos intensificando el aseguramiento. Ya estamos en un 98.2% de cobertura, pero las personas que brindan apoyo voluntario no tenían el seguro. Hemos considerado que ellos -quienes siempre han sido llamados en situación de emergencia- también sean cubiertos. Estamos hablando de 40 mil soldados de nuestro país, a los que están en actividad, reserva y sus familiares", indicó.

"Esta iniciativa partió desde el Ministerio de Salud, con el objetivo de brindarle cobertura a todos los peruanos", finalizó.