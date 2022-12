Denuncia del exjefe de la DINI “agrava aún más” la situación de Pedro Castillo, opina abogada penalista

Romy Chang estuvo esta mañana en el programa Encendidos. | Fuente: RPP

La abogada penalista Romy Chang consideró que la denuncia de José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); según la cual Pedro Castillo sabía de los pedidos de soborno de sus sobrinos; agrava “aún más” la situación del presidente de la República.

“Lo que ocurre es que la situación del presidente Castillo ya es grave, porque existen una serie de indicios y elementos que vinculan su participación en una serie de actos no solo de corrupción sino también de encubrimiento, que lo enmarcan como líder de una organización criminal y una serie de cosas que la fiscal de la Nación ya ha puesto en conocimiento del Congreso”, dijo en el programa Encendidos.

“Esta declaración (de José Fernández Latorre) agrava aún más, evidencia aún más, la existencia de elementos probatorios contundentes contra el presidente”, sentenció.

Para la especialista, el problema es que, si el Congreso no da luz verde para que la fiscal de la Nación continúe con las investigaciones, “por más pruebas que se puedan tener contra el presidente, estamos un poquito entrampados y lo que se está generando es impunidad”.

Romy Chang consideró que la denuncia del exjefe de la DINI acarrea la comisión de “dos posibles delitos”, como son actos de corrupción “contundentes”, así como “malversación de fondos”.

“Pareciera que se está usando como una caja chica irregular el monto de dinero que manejaba el señor Fernández Latorre, que es presupuesto del Estado, para pagar coimas”, comentó la abogada.



La denuncia de José Fernández Latorre

El investigado exjefe de la DINI José Luis Fernández Latorre reveló este martes que el presidente Pedro Castillo "conocía" los actos de corrupción que cometían sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez.

En declaraciones a Panamericana, Fernández Latorre reveló que, en su entonces condición de jefe de la DINI, informó oportunamente de estos hechos al jefe de Estado. "Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]", precisó.

"De estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente", agregó.

El exjefe de la DINI, quien fue detenido de forma preliminar y liberado a inicios de diciembre de 2022, también acusó a Rubdel Oblitas Paredes, otro de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, de haberle pedido dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

"Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala [exministro de Defensa], el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente", afirmó.

"A mí, el señor Rubdel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rubdel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho", añadió.

