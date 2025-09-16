Departamento de Estado de EE.UU aprobó una posible venta de 12 aviones F-16 al Perú

Según la entidad norteamericana, el costo que desembolsaría el Gobierno de Dina Boluarte por estos aviones es de 3 420 millones de dólares.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, adscrita al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, informó en una nota de prensa que se ha aprobado una posible venta militar de aviones de guerra F-16 Block 70 a Perú así como otros armamentos.

"El Departamento de Estado ha decidido aprobar una posible Venta Militar Extranjera al Gobierno del Perú de aeronaves F-16 y elementos relacionados de logística y apoyo al programa, por un costo estimado de 3420 millones de dólares. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa emitió la certificación requerida para notificar al Congreso sobre esta posible venta", se lee en el documento publicado la institución en su página web oficial.

Según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, el paquete propuesto para el Gobierno peruano abarca 10 aviones F 16C Block 70 y dos F-16D Block 70, con el apoyo de 14 motores F110-GE-129, 14 radares AESA AN/APG-83, 12 cañones M61A1 de 20 mm, sistemas de navegación inercial con integración GPS y computadoras de misión de nueva generación. La solicitud también incluye 12 misiles AIM-120 C-8 AMRAAM, 12 misiles AIM-9X Block II Sidewinder, 52 lanzadores LAU-129, así como misiles de entrenamiento, dispositivos criptográficos, radios tácticas, sistemas de identificación amigo-enemigo y una amplia gama de equipos y servicios de apoyo.

La institución también señaló que esta venta propuesta contribuirá a los "objetivos de política exterior" de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante como es el Perú. Asimismo, afirman que estos aviones mejorarán la capacidad de la Fuerza Aérea Peruana para controlar su espacio soberano.

"La venta también fortalecerá la alianza militar de Perú con Estados Unidos de forma duradera y a largo plazo. Perú no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas. La venta propuesta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región", recalcan en la publicación.

