Londres enviará cazas a Polonia para reforzar la defensa de la OTAN tras la incursión rusa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Reino Unido desplegará en los próximos días aviones de combate Typhoon para misiones de defensa aérea sobre Polonia dentro de la operación Centinela Oriental de la OTAN, tras recientes incursiones de drones rusos en los espacios aéreos polaco y rumano, informó este lunes el Gobierno británico.

Los cazas, que operarán desde la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Coningsby (noreste de Inglaterra) con apoyo de aviones cisterna Voyager, se unirán a fuerzas de Dinamarca, Francia y Alemania para "disuadir la agresión y proteger el espacio aéreo de la OTAN", según un comunicado.

El Reino Unido ya desplegó varios aviones Typhoon en Polonia y Rumania en los últimos 18 meses para proteger el espacio aéreo de la Alianza, indicó la nota.

"Rusia se comporta de forma temeraria y supone una amenaza directa para la seguridad europea", advirtió el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Estos aviones no son solo una demostración de fuerza, son vitales para disuadir, asegurar el espacio aéreo de la OTAN y proteger nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados", agregó.

Disuasión

El ministro de Defensa, John Healey, afirmó en el comunicado que las acciones de Moscú son "imprudentes, peligrosas e inéditas" y "solo sirven para reforzar la unidad" de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

"Nuestros avanzados Typhoon ayudarán a disuadir la agresión rusa y, si es necesario, a defender el espacio aéreo de la Alianza", recalcó.

La decisión sigue a la reunión del Consejo del Atlántico Norte del pasado miércoles, solicitada por Polonia, en la que los aliados expresaron "plena solidaridad" con Varsovia.