Bettsy Chávez y el presidente Pedro Castillo posan juntos tras la toma del juramento del quinto Gabinete Ministerial. | Fuente: PCM

La congresista por Tacna Betssy Chávez asumió ayer como nueva presidenta del Consejo de Ministros en reemplazo del controversial Aníbal Torres, quien tuvo que dejar el cargo luego de que el Gobierno interpretó que la Mesa Directiva del Congreso denegó la cuestión de confianza planteada para derogar la denominada “ley antireferéndum”.

Mientras que el titular del Parlamento, José Williams, alega que no existe una denegación fáctica de la cuestión de confianza porque la Ley N°31355, aprobada por insistencia en febrero, regula y limita su presentación para casos exclusivos vinculantes a la política general del Gobierno, la administración de Pedro Castillo insiste en que sí se ha rechazado este recurso constitucional.

Expertos, como el abogado penalista Carlos Caro, afirman que con esta decisión el Legislativo ya quemó la llamada “bala de plata”, término utilizado por el ex jefe del Gabinete Héctor Valer cuando amenazó al Congreso tras la negativa de varias bancadas de otorgarle el voto de confianza.

"Si el presidente lo cree, seré la primera bala de plata que el Congreso gastará", dijo el extitular del PCM en febrero de este año.

A la pelea entre ambos poderes del Estado por la interpretación de la denegatoria de la cuestión de confianza, se le suma la designación de Betssy Chávez como jefa del Gabinete, calificada por el analista político Darío Pedraglio, del portal 50 + 1, como un acto de “provocación” contra el Congreso.

En mayo de este año, recordó Pedraglio, el Pleno del Congreso censuró a Chávez, quien en ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por la huelga de controladores aéreos que generó millonarias pérdidas al sector turismo durante el feriado largo de Semana Santa.

Bettsy Chávez y los “anticuerpos” que genera en el Congreso

En ese sentido, el politólogo estimó que, probablemente, Chávez Chino generará muchos “anticuerpos” en las distintas bancadas del Congreso, que podrían optar por denegar el voto de confianza. Justamente, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, estimó ayer en Central de Informaciones que su agrupación parlamentaria no otorgaría la investidura.

“Me parece que Betssy Chávez es una persona de confianza del presidente, eso ya quedó claro porque es su tercer ministerio. El presidente sabe que en ella puede tener una pieza que le juega a su favor. También es una ministra que ya fue censurada, con lo cual también puede ser interpretado como una suerte de provocación a un Congreso que no la ve con los mejores ojos. Es una ministra que tiene anticuerpos”, señaló Pedraglio en La Rotativa del Aire.



Darío Pedraglio es analista político del portal 50+1.

No obstante, el analista político consideró que, si el presidente quería personajes que generen más anticuerpos, pudo haber optado por designar a Guillermo Bermejo con el afán de que se niegue la investidura, y así tener la excusa perfecta para disolver el Congreso ante una segunda confianza denegada por parte del Congreso.

“No sé si tampoco era la jugada diciendo: “Pongo a esta ministra para que no le den la confianza y así puedo cerrar el Congreso”, porque me parece que había cartas más extremas en ese sentido. Me parece que un Bermejo o alguien con más anticuerpos podría haber sido más claro en la intención del cierre del Congreso”, indicó.

Finalmente, Darío Pedraglio estimó que quedan meses de incertidumbre hasta que el Tribunal Constitucional (TC) defina si el Congreso incurrió en una denegación fáctica de la cuestión de confianza al anunciar el "rechazo de plano" del recurso interpuesto por el expremier Aníbal Torres. De obtener un fallo desfavorable, el Parlamento habría usado su “bala de plata” y el Gobierno tendría carta libre para optar por una segunda acción que genere una segunda denegatoria de la confianza.