“Necesitamos un diálogo”: ministra León pide a manifestantes en Machupicchu deponer intereses y terminar protesta

La ministra respondió por la situación en Machupicchu.
La ministra respondió por la situación en Machupicchu. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

La ministra de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que los principales afectados con el paro en Machupicchu son los turistas. Ante esta situación pidió que acepten el diálogo que plantea el Ejecutivo y participen de la reunión de esta tarde.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, instó este martes a los manifestantes en el distrito de Machupicchu, en Cusco, a deponer intereses personales y terminar su manifestación, para no agravar la situación por los accesos a la ciudadela inca.

En Ampliación de Noticias, la titular del Mincetur indicó que los principales afectados con el paro que acatan organizaciones sociales en Machupicchu son los turistas, que no llegan a visitar el principal atractivo cusqueño. Pidió también entablar un diálogo que contribuya a la solución de este problema, a fin de que no se pierda la denominación de Nueva Maravilla del Mundo.

“Necesitamos un diálogo, necesitamos que todos depongan sus intereses personales, acá está de por medio el interés público. Tantas comunidades que se están viendo afectadas y nuestros visitantes, por favor, necesitamos invocar al diálogo, lleguemos a acuerdos, solucionemos el problema y saquemos adelante nuestro turismo y no tenemos que perder esta denominación que realmente nos ha hecho sentir orgullosos”, indicó.

Situación de turistas

La ministra también indicó que actualmente hay 900 turistas que permanecen varados y no han podido ser trasladados por los daños generados por los manifestantes en la vía férrea. Precisó que, en vísperas, se logró el traslado de 1 400 con el apoyo de la Policía Nacional.

“Nosotros tenemos efectivamente la cantidad mapeada de turistas, se han trasladado 1 400 y los que están varados son alrededor de 900 que son los que en la noche ya estaban para salir, pero por problemas de la vía no se puede poner en riesgo su seguridad”, manifestó.

Asimismo, indicó que ya se realizaron las coordinaciones para la reparación de la vía y con las empresas de transporte para que luego de reparada la vía se pueda realizar el traslado de los turistas.

León también indicó que esta tarde habrá una reunión con las autoridades locales y los gremios en la que esperan llegar a una solución, por lo que reiteró su llamado a los manifestantes a deponer cualquier medida de fuerza y la violencia.

“Cualquier reclamo lo podemos tratar y hoy hemos convocado a una reunión de coordinación con las autoridades que van a venir para poder entablar a un diálogo en el cual podamos llegar a compromisos que nos permitan atender esta situación, pero lo primero es pedir que se deponga la violencia”, manifestó.

Tags
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Machupicchu Cusco

