Suspenden temporalmente el servicio de trenes hacia Machu Picchu por bloqueos en la vía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bloqueos en el sector de Qoriwayrachina comenzaron el 14 de septiembre | Fuente: Andina

Las empresas Ferrocarril Trasandino y PeruRail anunciaron la suspensión temporal de sus servicios ferroviarios en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu-Ollantaytambo, debido a bloqueos en el sector de Qoriwayrachina.

Los bloqueos, que comenzaron el 14 de septiembre, han sido ocasionados por manifestaciones sociales que han obstruido la vía férrea con piedras de diversas dimensiones.

A través de un comunicado, Ferrocarril Trasandino explicó que esta medida se implementa por razones de seguridad, priorizando el bienestar de los pasajeros y del personal. Al respecto, la empresa solicitó a los operadores ferroviarios y al público en general que tomen las previsiones necesarias ante la situación actual.

Bloqueos en el sector de Qoriwayrachina comenzaron el 14 de septiembre | Fuente: RPP

Comunicado de PeruRail

Por su parte, PeruRail también emitió un comunicado en el que informó a los pasajeros que se encuentran disponibles para brindar asistencia y flexibilidad en la reprogramación o devolución de los boletos adquiridos.

"Como operador ferroviario, nuestra obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto cumpla con los requisitos legales y existan las condiciones para garantizar una operación segura", se puede leer en el comunicado.

Ambas empresas han confirmado que continuarán monitoreando la situación y que cualquier cambio respecto a la reanudación de los servicios será notificado oportunamente a través de sus canales oficiales. Por tanto, turistas y viajeros que planean visitar Machu Picchu deben estar atentos a las actualizaciones y considerar alternativas de transporte si es necesario.