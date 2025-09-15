Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Suspenden temporalmente el servicio de trenes hacia Machu Picchu por bloqueos en la vía

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Perurail y Ferrocarril Trasandino confirmaron que continuarán monitoreando la situación y que cualquier cambio respecto a la reanudación de los servicios de tren a Machu Picchu será notificado oportunamente a través de sus canales oficiales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco
00:00 · 02:44
Bloqueos en el sector de Qoriwayrachina comenzaron el 14 de septiembre
Bloqueos en el sector de Qoriwayrachina comenzaron el 14 de septiembre | Fuente: Andina

Las empresas Ferrocarril Trasandino y PeruRail anunciaron la suspensión temporal de sus servicios ferroviarios en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu-Ollantaytambo, debido a bloqueos en el sector de Qoriwayrachina.

Los bloqueos, que comenzaron el 14 de septiembre, han sido ocasionados por manifestaciones sociales que han obstruido la vía férrea con piedras de diversas dimensiones.

A través de un comunicado, Ferrocarril Trasandino explicó que esta medida se implementa por razones de seguridad, priorizando el bienestar de los pasajeros y del personal. Al respecto, la empresa solicitó a los operadores ferroviarios y al público en general que tomen las previsiones necesarias ante la situación actual.

Bloqueos en el sector de Qoriwayrachina comenzaron el 14 de septiembre
Bloqueos en el sector de Qoriwayrachina comenzaron el 14 de septiembre | Fuente: RPP

Comunicado de PeruRail

Por su parte, PeruRail también emitió un comunicado en el que informó a los pasajeros que se encuentran disponibles para brindar asistencia y flexibilidad en la reprogramación o devolución de los boletos adquiridos.

"Como operador ferroviario, nuestra obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto cumpla con los requisitos legales y existan las condiciones para garantizar una operación segura", se puede leer en el comunicado.

Ambas empresas han confirmado que continuarán monitoreando la situación y que cualquier cambio respecto a la reanudación de los servicios será notificado oportunamente a través de sus canales oficiales. Por tanto, turistas y viajeros que planean visitar Machu Picchu deben estar atentos a las actualizaciones y considerar alternativas de transporte si es necesario.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ferrocarril Machu Picchu bloqueos

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA