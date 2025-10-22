Últimas Noticias
Abogado de Dina Boluarte no descarta que expresidenta vuelva a la participación política: "Habrán novedades"

Dina Boluarte: abogado Juan Carlos Portugal no descarta que expresidenta vuelva a la participación política
Juan Carlos Portugal manifestó que la expresidenta no ha recibido invitaciones de partidos políticos para postular en las elecciones. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Juan Carlos Portugal manifestó que su patrocinada es una persona muy activa. Sin embargo, aclaró que es una decisión que ella tomará en su momento.

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, dijo estar convencido de que su clienta evaluará participar nuevamente en la política, pese a las investigaciones en su contra.  

"Yo estoy convencido de que habrán novedades en el terreno político, no es que esté afirmando, pero conociendo lo activa que es... eventualmente en su ex trabajo, donde ella ha tenido una carrera impecable de 25 años en la Reniec [sic]. Si hay una funcionaria que ha pasado por todos los galones académicos y las escalas en una institución esa es Dina Boluarte. No ha descartado (la política) por supuesto"

Portugal manifestó que si Dina Boluarte decide postular a algún cargo público es algo que ella evaluará en su momento. Sin embargo, aclaró que la expresidenta no le ha expresado aún su deseo de continuar en política.  

"Estoy seguro que puede haber esa posibilidad. A la fecha no ha recibido ninguna invitación. Estoy seguro de que quieta no va a estar, pero no necesariamente porque va a retornar al ámbito político o porque va a dedicar su carrera a la administración en Reniec o a su carrera como litigante. No tiene una invitación (para postular) hasta donde yo sé", añadió. 

Por otro lado, Portugal resaltó que el Poder Judicial rechazara los dos pedidos de la Fiscalía para dictarle impedimento de salida del país a la exmandataria. "Se descartó que una publicación en redes sociales pueda significar un indicio racional y razonable de asilo político", añadió.  

¿Cuántas investigaciones tiene Dina Boluarte?

Luis Castro, otro representante legal que tiene la expresidenta, explicó que en la actualidad su patrocinada afronta 11 investigaciones en la Fiscalía. Además, precisó que Dina Boluarte tiene a cuatro abogados para defenderla en estos procesos judiciales. 

