Flamengo vs. Racing Club: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la semifinal de Copa Libertadores?

Flamengo vs. Racing Club EN VIVO: se enfrentan este miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). El partido corresponde a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Flamengo está con los ánimos elevados tras vencer por 3-2 a Palmeiras el domingo en el Brasileirao, donde se ubica como líder, gracias a la destacada actuación de Giorgian De Arrascaeta, principal artillero de la competición.

El encuentro con Palmeiras, considerado como una final anticipada del 'Brasileirão', dejó aún más confiado al Flamengo para el duelo contra Racing en el icónico Maracaná, donde espera abrir la nueva ronda de la Libertadores con una ventaja que sea difícil de igualar en Avellaneda la próxima semana.

El club de Río consiguió llegar a la semifinal tras eliminar a Estudiantes en la tanda de penalt, luego de empatar 2-2 en el resultado global. Racing, en cambio, sacó del torneo al Vélez Sarsfield tras vencer por 2-0 en el global de la eliminatoria.



¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Racing Club EN VIVO por las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

El partido de Flamengo ante el elenco argentino de Racing Club programado para el miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). El recinto tiene capacidad para recibir a 78 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Racing Club EN VIVO por las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 7:30 p.m. En Argentina , el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m.



, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m. En Brasil , el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m.



En Uruguay, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Flamengo vs. Racing Club comienza a las 02:30 a.m. (jueves)

🛩️ Los que viajan a Brasil para el primer duelo ante Flamengo. pic.twitter.com/RypOWX0DJA — Racing Club (@RacingClub) October 21, 2025

¿Qué canal transmite el Flamengo vs Racing Club EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN, mientras que en Argentina va por FOX Sports. Vía streaming, el cotejo por la Copa Libertadores va por Disney+ Premium y Telefé YouTube. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Flamengo vs Racing Club: alineaciones posibles

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino y Pedro.

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Juan Nardoni; Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Flamengo vs Racing Club: últimos resultados

19/10/2025 | Flamengo 3-2 Palmeiras – Brasileirao

15/10/2025 | Botafogo 0-3 Flamengo – Brasileirao

05/10/2025 | Bahía 1-0 Flamengo – Brasileirao