Poder Judicial rechazó segundo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria estableció que la Fiscalía no acreditó objetivamente el riesgo de fuga por parte de la expresidenta Dina Boluarte.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el pedido fiscal de 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidente Dina Boluarte, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria dio a conocer su decisión este martes, 22 de octubre, casi una semana después de la audiencia donde escuchó los alegatos del Ministerio Público y los descargos de Luis Castro Grados, abogado de la exmandataria.

Boluarte Zegarra es investigada en este caso por, presuntamente, haberse interesado en designar funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de Mario Cabani, cirujano señalado de haber realizado las intervenciones quirúrgicas a la expresidenta.

Los hechos se remontan a 2023, cuando Dina Boluarte se habría sometido a cirugías sin el trámite correspondiente en el Congreso. En diciembre del año pasado, esa información fue confirmada por Cabani.

Según revelaciones periodísticas, dichas operaciones estéticas habrían tenido como contraprestación la designación de personajes cercanos a Cabani en puestos al interior de EsSalud.

No obstante, el juez Checkley Soria estableció, a través de su resolución, que los elementos de convicción aportados por la Fiscalía no fueron suficientes ni razonables para “presumir que dicho hecho ilícito se realizó”.

Asimismo, el magistrado indicó que no se acreditó objetivamente el riesgo de fuga por parte de la expresidenta investigada.

“Por el contrario, conforme se sostiene en los considerandos sobre peligro de fuga y su comportamiento procesal en la presente resolución demostrarían la inexistencia de tal riesgo; en consecuencia, la medida [impedimento de salida] no resulta idónea ni necesaria”, se lee en la resolución a la que accedió RPP.

Segundo impedimento de salida del país rechazado por el Poder Judicial

Se trata del segundo impedimento de salida del país que rechaza el Poder Judicial. La semana pasada, el juez Fernando Valdez rechazó un requerimiento similar de 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, en una investigación seguida por presunto delito de lavado de activos.

La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria Dina Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes del partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación, Vladimir Cerrón.

El Ministerio Público también investiga un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte Zegarra fue parte de la fórmula presidencial del partido del lápiz.