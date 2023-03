Dina Boluarte, presidenta de la República. | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

La presidenta Dina Boluarte acusó este jueves a la profesora Maritza Sánchez Perales de ser la responsable de la filtración de un audio en el que se le escucha a ambas coordinando un viaje de campaña cuando era candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, y aseguró que la difusión de la conversación se habría hecho por encargo del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

"(Sobre) la persona que está soltando los audios puedo concluir que ha venido con un encargo claro del señor que está preso en la Diroes", dijo al ser consultada sobre el tema en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Boluarte indicó que conoció a Sánchez Perales cuando se presentó ante ella por encargo de Pedro Castillo para ponerse a su disposición durante la campaña presidencial de 2021 y que nunca supo que estaba grabando sus conversaciones.

En el audio difundido el miércoles por el portal El Foco se escucha a Boluarte pidiendo a Sánchez Perales que coordine los pasajes y consultarle si le brindarían alojamiento en hotel para una actividad de campaña en el Cusco y que lo haga "de manera muy sutil y con suma delicadeza".

El último domingo, en el dominical Cuarto Poder, la profesora Sánchez afirmó que fue asistente de Boluarte en la campaña electoral y denunció que recibió financiamiento del empresario Henry Shimabukuro, investigado por el caso 'Gabinete en la sombra'.

"Dina Boluarte no ha manejado un solo sol" en campaña

En la conferencia de prensa de hoy, Boluarte afirmó que las coordinaciones que realizó con Sánchez Perales son licitas y volvió a rechazar haber recibido financiamiento durante su campaña.

"En la campaña, Dina Boluarte no ha manejado un solo sol [...] Dina Boluarte no tenia financistas; si en algún momento viajamos a regiones fueron por invitación expresa. Dina no tenía para los pasajes. La señora que está soltando los audios y las personas amigas que acompañaron a Dina en la campaña saben perfectamente que nunca recibimos un solo sol", manifestó.

Además, la presidenta señaló que ella no recibió apoyo logístico ni financiero porque la campaña era presidencial, "no vicepresidencial", en consecuencia, afirmó, que ella no tenía más que su "propio ánimo".

Boluarte también rechazó que Sánchez Perales haya sido su secretaria y que haya llevado la agenda de sus actividades. "No tuve asesores, no tuve secretarias, no tuve asistentes", aseguró.

"Dina caminó con su alma sola [...] en ese audio donde le pido a esa señora que coordine y le digo (que lo haga) de manera sutil, (pues) si es una invitación no le puedo pedir como si fuera obligado, le tengo que pedir de manera sutil y con delicadeza si nos están invitando si nos van a cubrir los pasajes, porque ni pasajes teníamos", dijo.