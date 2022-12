Marita Barreto: Hay "elementos plausibles" para pedir la prisión preventiva de Samir Abudayeh y Henry Shimabukuro

La fiscal superior criticó la reciente decisión del Poder Judicial y aseguró que afecta a la investigación. | Fuente: RPP Noticias

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, expresó su "profunda crítica" a la reciente decisión del Poder Judicial de declarar infundada el pedido detención preliminar contra los investigados Henry Shimabukuro, Samir Abudayeh, José Fernández y Hugo Chávez y, en consecuencia, disponer la inmediata libertad de los mismos.

"Lamentablemente es una decisión incongruente e inconsistente que deja mucho que desear, sin duda. Las resoluciones judiciales están sujetas a las críticas y me corresponde como fiscal superior coordinadora del Equipo Especial salir al frente de esta decisión a efectos de poder replicar públicamente el hecho de que estos fundamentos no han sido coherentes porque no ha valorado realmente la situación del caso en concreto", apuntó.



En entrevista con RPP, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales calificó de "grave" la decisión judicial y acusó a la Sala a cargo de estar "de cara opuesta" al esclarecimiento de los hechos. Agregó que la orden de detención preliminar es una medida contemplada en la ley "para realizar actos urgentes y evitar peligrosismos de parte de los investigados".

"Estos argumentos, sin duda, ponen en peligro una investigación prolija, objetiva, con la cual viene trabajando intensamente el Equipo Especial a efectos de no tener investigaciones que permanezcan en el tiempo sin que se concluyan. Hoy el pronunciamiento de la Sala ha establecido que no hay peligros para estas personas por el solo hecho de que se entregaron, dicen, pero es un error", cuestionó.

"Si nosotros analizamos minuciosamente vamos a encontrar este tipo de inconsistencias y finalmente podemos concluir que no ha habido un argumento sólido para tomar la decisión de liberarlos. Sin duda, esto obstruye un trabajo eficiente, como el que está realizando el Equipo Especial", agregó.

Pese a esta controvertida decisión judicial, la fiscal aseguró que cuentan con "elementos plausibles para pedir la prisión preventiva". La magistrada recordó que precisamente la orden de detención preliminar revocada tenía como uno de sus propósitos evitar una posible fuga de los investigados, por lo que lamentó que actualmente ya no se tenga esta certeza.

PJ ordena la liberación de investigados

El Poder Judicial declaró infundada el pedido detención preliminar contra los investigados Henry Shimabukuro, Samir Abudayeh, José Fernández y Hugo Chávez. En consecuencia, dispusieron la inmediata libertad de los mismos "siempre y cuando no exista mandado en contrario emanado de autoridad correspondiente".

En esa línea, la Primera Sala de Apelaciones confirmó "el extremo apelado de la resolución antes anotada, que declaró fundado el pedido de allanamiento, con descerraje de ser necesario y el registro de los inmuebles, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, que fuera impugnado por el investigado Samir George Abudayeh Giha con los demás que contiene.

¿Cuál era dicha resolución? Recordemos que el Ministerio Público había solicitado detención preliminar por el plazo máximo de 10 días naturales contra los investigados "por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada —por organización criminal— y, alternativamente, del delito de negociación incompatible".

Dicho pedido se notificó en la resolución judicial del pasado 23 de noviembre del presente año, emitiada por el juez Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, que ahora ha sido revocada.

El pasado 25 de noviembre durante un operativo el Ministerio Público junto a la Policía logró la detención de Samir Abudayeh y Henry Shimabukuro por el caso PetroPerú; sin embargo, en su momento no lograron ubicar a Hugo Chávez, presidente de PetroPerú, pero luego se entregó a las autoridades. Su abogado respondió que Chávez no se convertirá en colaborador eficaz.

