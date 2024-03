Aníbal Quiroga considera que el caso Rolex "acerca más a la vacancia" a Dina Boluarte

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que la orden que autoriza al Ministerio Público y a la Diviac a allanar la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex es legítima porque "es una decisión del Poder Judicial, en este caso de un vocal de la Corte Suprema, que hace de juez de investigación preparatoria (Juan Carlos Checkley).

"Si él ha considerado que es pertinente esta medida cautelar, debe estar justificado, pero diría de antemano que es absolutamente legítima y procedente de un gobierno en un estado democrático donde hay separación de poderes", señaló.

En entrevista con RPP, el especialista consideró que la decisión de la presidenta Dina Boluarte, días atrás, de no acudir a las citaciones de la Fiscalía y negarles la entrada a los fiscales "ha desencadenado con esto". En ese sentido, señaló que "no tuvo un buen consejo y no tuvo una buena decisión y de alguna manera está como una arena movediza: cada vez que da un paso parece más complicada su situación".

"Yo tengo la impresión de que eso que empezó como una cosa de vanidad y poco lucida, el tema de los Rolex, ha sido como una especie de arena movediza: cada paso que se ha dado ha significado hundirse más en el tema y yo creo que lo que el lunes parecía una cosa improbable, hoy día es una cosa mucho más probable: se acerca mucho más a la vacancia y le hace más difícil al premier recién nombrado obtener el voto de confianza", indicó.

""Si siguen (el Ejecutivo) con ese nivel de torpeza, como si se manejara un elefante en una cristalería, entonces el tema va a estar complicado para la cuestión de confianza y también para la propia vacancia (…) El tema la acerca más a eso (vacancia", agregó.

Aníbal Quiroga también señaló que es la primera vez en la historia del país que la vivienda de un presidente en funciones es allanada e incluso con la necesidad de romper la puerta. Sobre la diligencia, explicó que el allanamiento con fines de registro tiene por objeto obtener medios probatorios y evitar que estos desparezcan.

"Tengo la impresión de que lo que quieren es encontrar los relojes que no han sido entregados voluntariamente y con el riesgo de que puedan desaparecer, puedan ser escondidos o puedan ser sustraídos de la investigación fiscal", apuntó.

Del mismo modo, el especialista detalló que esta investigación se puede extender no solo a los relojes de lujo que tendría la presidenta Dina Boluarte, sino también a otras joyas o cualquier especie que tenga un valor superior a lo que señala la ley (2 UIT) y que no han sido declarados, lo cual en un funcionario público podría generar "una mala señal respecto de su patrimonio".

"Un funcionario público tiene que declarar eso y si no se declara va a haber una presunción de que su origen es ilícito, entonces ese allanamiento y registro tiene por objeto recabar medios probatorios de lo que se está investigando. La base son los Rolex, pero pueden ser también otros elementos de mucho valor que puedan, de alguna manera, darle cabida a la tesis fiscal de que hay un enriquecimiento indebido o un acto de corrupción", explicó.

"El tema de los Rolex es la base de la investigación, el inicio, de ahí pueden encontrar muchas otras cosas", agregó.

Finalmente, el abogado consideró que "de ninguna manera" se podría solicitar una medida de prisión preventiva contra la presidenta Dina Boluarte "porque ella tiene la protección adicional del artículo 117, que hace el presidente tenga la inmunidad especial que no tiene ningún otro funcionario de la República y no podría ser materia de una prisión preventiva".