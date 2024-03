Héctor Valer sobre 'Caso Rolex': “Vamos a pedir al pleno del Congreso facultades de Comisión Investigadora”

El parlamentario Héctor Valer, secretario de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, indicó que pedirán al pleno las facultades de una comisión investigadora para el denominado ‘Caso Rolex’, en el que está involucrada la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Vamos a pedir ante el pleno del Congreso para que la Comisión de Fiscalización se convierta en una comisión investigadora”, señaló el congresista de Somos Perú en el programa Nunca es tarde de RPP.

Asimismo, calificó “como excusa” el pedido de la mandataria para reprogramar las diligencias fiscales por el mencionado caso y que debían llevarse a cabo este martes y miércoles.

“Todo ciudadano que pueda mostrar la verdad no rehúye a la justicia”, afirmó.

Como se sabe, la diligencia de exhibición de los tres relojes de lujo implicados en las investigaciones preliminares estaba programada para este martes; mientras que la declaración indagatoria a la presidenta, este miércoles.

Sin embargo, el despacho de abogados encargados de su defensa solicitó a la Fiscalía reprogramar ambas citas debido a “la recargada agenda de actividades del Despacho Presidencial”.

Al respecto, Héctor Valer interpretó que esta negativa a declarar se debe a que la jefa de Estado, como abogada, intuye que ya Fiscalía a conozca el origen estos relojes no declarados o quién los compró o se los obsequió.

“La presidenta y sus asesores hasta ahora no saben cómo salir de este embrollo y problema tan grave para el país”, aseguró.

Presentó queja contra fiscales

Por otro lado, el legislador señaló que fue una falta de respeto que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no acuda a la citación de urgencia que le realizó la Comisión de Fiscalización para que informe sobre las diligencias preliminares contra Dina Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de alta gama.

En representación del titular del Ministerio Público asistió el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza y la fiscal superior Lorena Villanueva.

“Lamentablemente evadieron algunas preguntas, estos fiscales debieron dar respuestas a las diferentes preguntas de los congresistas, no pueden rehuir de ninguna manera a una pregunta sobre si solicitaron o no al Poder Judicial allanar la vivienda [de la presidenta]. Estoy seguro de que no lo han hecho”, apuntó

Por tal razón, presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público.

“El fiscal de la Nación ha debido solicitar al Poder Judicial el allanamiento del domicilio personal de la presidenta de la República”, finalizó.