La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este viernes una serie de "medidas extraordinarias" para reactivar la economía en Puno, una de las regiones más afectadas por las protestas sociales.



En conferencia de prensa, acompañada del jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la jefa de Estado explicó que, a raíz de la pandemia de la COVID-19 y los "recientes acontecimientos", en referencia a las manifestaciones sociales en contra de su gobierno, muchas familias de escasos recursos sufren las carencias materiales y el alza de precio de los productos de primera necesidad.

Ante esa situación, Dina Boluarte dijo que la próxima semana su gestión enviará un convoy humanitario a Puno para garantizar servicios en la región. "Al inicio de la próxima semana partirá de Lima un convoy humanitario, trasladando bienes, servicio e insumos para la continuidad de servicios públicos y actividades productivas", manifestó.

“Asimismo, estaremos llevando estructuras para el almacenamiento de agua potable que tanto necesita la población. Igualmente, estaremos contribuyendo con 94 toneladas de material educativo, de laboratorio y de equipos deportivos, para asegurar el buen inicio del año escolar”, refirió.



Infraestructura para el agro

La mandataria sostuvo que a partir de este mes se realizarán más de 800 actividades de mantenimiento de canales de riego para mejorar la agricultura en la región. “Estas acciones beneficiaran a más de 60 000 familias dedicadas al agro”, aseguró.



Dina Boluarte informó también que el Ejecutivo invertirá 21 millones de soles para atender y mejorar las fochas para la siembra y cosecha de agua que “tanto necesitan los agricultores”.

De igual forma, la jefa del Estado anunció que se desarrollará el mantenimiento de centros de salud, centros educativos, quebradas y comedores populares.

“En Puno no hay manera de brindar salud y educación de calidad, no hay manera de brindar alimentación y servir a los turistas, si no invertimos en infraestructura”, indicó.

Turismo

El Gobierno también prometió apoyar a los artesanos y al sector turístico de esa zona del país: “Entregaremos una inversión, en calidad de subvención, de 5 millones de soles. Asimismo, entregaremos la subvención 'Turismo Emprende' a 100 micro y pequeñas empresas con una inversión de 9 millones de soles. Con esto reactivaremos la economía que en estos últimos tiempos vino de más a menos.



“También invertiremos 220 millones de soles en 8 015 casitas calientes. Ya vienen las heladas”, añadió la gobernante.

Dina Boluarte dio una conferencia de prensa junto a varios ministros de Estado. | Fuente: Andina/Prensa Presidencia