Dina Boluarte asegura que gobierno mexicano le ha otorgado asilo político a la familia de Pedro Castillo

La presidente Dina Boluarte también rechazó la injerencia de países extranjeros en el Estado peruano

La presidenta Dina Boluarte reveló este domingo que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, le informó que México le concedió asilo político a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo.

“Hace unos días me comunicó la canciller (Ana Cecilia Gervasi Díaz) que el estado mexicano ya había dado el asilo político y yo lo que le dije a ella es que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal”, indicó la presidenta en el programa Panorama.

La exprimera dama Lilia Paredes es investigada desde hace unos meses como posible coordinadora de una presunta organización criminal supuestamente liderada por su esposo Pedro Castillo, mientras que su hermana Yenifer es investigada por lavado de activos y colusión agravada. Sin embargo, Dina Boluarte indicó que la Cancillería le señaló que ello no sería un impedimento para que ambas se acojan a este beneficio.

"Lo que la Canciller me dice es que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político", precisó.

Por otro lado, la mandataria negó tener conocimiento acerca de que el exministro Juan Silva estaría en Venezuela. También descartó saber el paradero de los sobrinos prófugos de Castillo Terrones; sin embargo, exhortó a estas personas ponerse a disposición de las autoridades.



Hasta el momento se desconoce el paradero de la familia presidencial luego de la vacancia y captura de Pedro Castillo por intentar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

Descarta injerencia de extranjeros

La presidenta Dina Boluarte expresó su rechazó este domingo a injerencias por parte de gobierno extranjeros en Perú luego de la carta de los mandatarios de Argentina, Colombia, Bolivia y México que apoyan a Pedro Castillo. La jefa de Estado recalcó que su asunción al poder fue constitucional.

"Hemos traído a nuestros embajadores en consulta porque no vamos a permitir que ningún país o gobierno extranjero tenga injerencia en el Estado peruano. Habrá que preguntarles a ellos por qué lo protejen (a Pedro Castillo) porque ellos saben perfectamente no es que tengan la idea o el mensaje equivocado. Si Pedro Castillo ya no es presidente ahora es porque ha dado un golpe de Estado y lo capturan por ese acto doloso, además ha roto el orden constitucional", expresó en una entrevista a Punto Final.

Dina Boluarte cuestionó el cambio de actitud del presidente argentino Alberto Fernández, pues la llamó para felicitarla, pero luego cambió de opinión y apoyó el comunicado de los demás mandatarios.