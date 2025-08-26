Últimas Noticias
Dina Boluarte asegura que se priorizará el combate contra la minería ilegal "en todas sus modalidades"

Dina Boluarte asegura que se priorizará el combate contra la minería ilegal
Dina Boluarte asegura que se priorizará el combate contra la minería ilegal "en todas sus modalidades" | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La mandataria señaló que se asignará un presupuesto necesario para ello. Además, precisó que los sectores de Defensa e Interior continuarán con la ejecución de acciones de interdicción en todo el país.

La presidenta Dina Boluarte, tras la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), anunció que el Poder Ejecutivo priorizará el combate contra la minería ilegal "en todas sus modalidades". Esto como parte de uno de los acuerdos alcanzados este martes.

Boluarte enfatizó que se asignará un presupuesto exclusivo para este fin y que los operativos de interdicción continuarán en el país. 

"La seguridad ciudadana nos preocupa y es nuestra responsabilidad, pero también es responsabilidad de todos los peruanos, por ello hoy en esta segunda sesión llegamos a acuerdos importantes", manifestó la jefa de Estado en conferencia de prensa. 

La mandataria señaló que, entre otros acuerdos alcanzados, el Poder Ejecutivo y el Congreso evaluarán el cambio normativo para fortalecer la ejecución de la declaratoria de los estados de emergencia.

Boluarte Zegarra señaló que el Ministerio del Interior también impulsará iniciativas normativas y administrativas para el fortalecimiento de la investigación criminal así como del control de armas, municiones o explosivos.

Asimismo, destacó que la Policía Nacional solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público la priorización de carpetas para intervenir y detener a bandas organizadas con identificación de criminales.

Por último, la presidenta indicó que la Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutará acciones para el fortalecimiento de los procesos de verificación a fin de conocer la situación real de varios ciudadanos extranjeros en el país.

El poder en tus manos

Tags
Dina Boluarte Minería Poder Ejecutivo

