Dina Boluarte atribuye a Fiscalía intención de desestabilizar al Gobierno con allanamiento a la casa de su hermano

La presidente de la República, Dina Boluarte, atribuyó al Ministerio Público la intención de desestabilizar al Gobierno con el allanamiento que se registra esta mañana en la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, en San Borja.

“Yo sé que no es contra él [Nicanor Boluarte] el tema es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza ni al rencor, yo se que quieren desestabilizar al Gobierno, pero desde acá, dese la casa de todos los peruanos, digo a esos jueces: la presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo”, aseguró la mandataria.

"(...) En las próximas elecciones vemos a quienes elegimos, no demos un salto al vacío donde van a querer capturar las instituciones como lo tienen capturado a parte del Ministerio Público y el Poder Judicial y ahí desde las sombras quieren seguir llevando las riendas del país. Esa es la verdad. No les tengo miedo, la familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna. No tenemos rabo de paja”, zanjó en el cierre de su pronunciamiento.

En desarrollo...