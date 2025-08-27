La Fiscalía realiza operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscalía llana la vivienda de Nicanor Boluarte. | Fuente: RPP

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan un operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en un condominio en el distrito de San Borja.

La diligencia se inició en las primeras horas de la mañana de este miércoles y se realiza bajo la dirección del fiscal adjunto provincial, Raúl Guerrero Quispe.

La intervención de la casa del hermano de la presidenta Boluarte formaría parte de un operativo que incluye allanamientos en otros inmuebles.

Unos cinco representantes de la Fiscalía ingresaron a la casa de Nicanor Boluarte sin que se opusiera resistencia, luego de que un familiar del domiciliado les abriera la puerta.

De acuerdo con información recogida por RPP, el allanamiento de este miércoles respondería a una investigación distinta al caso 'Los Waykis en la sombra', que aún continúa bajo las indagaciones del Ministerio Público.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, llegó a la vivienda en San Borja y dijo desconocer las imputaciones contra su defendido, aunque señaló que, según ha trascendido, tendrían que ver con el caso "de una supuesta minera" en el que estaría implicado el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

"Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez; no tiene ningún conocimiento de ninguna persona que trabaje en una minera", afirmó.

"Esto es un abuso, absolutamente inncesario. En lugar de citar al señor a declarar para que esclaresca algún supuesto vínculo que tuviera, lo que hacen es allanar. Nunca nos han notificado absolutamente nada de este caso. Si tienes un caso lo primero que haces citar a las personas para preguntarles sobre los hechos", agregó.

Por su parte, César Linares, el defensor público que asistió a Boluarte al inicio del allanamiento, dijo que el hermano de la presidenta "está mostrando predisposición en el caso".

"El señor Boluarte se muestra con ánimo de aportar en este allanamiento y ha ejercicido su derecho constitucional de elegir a su defensa privada", dijo a su salida del condominio.

Investigaciones anteriores contra Nicanor Boluarte

Como se recuerda, el hermano de la mandataria es investigado por el caso 'Los waykis en la sombra', una presunta organización criminal que, de acuerdo con la tesis fiscal, habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional.

Por este caso, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte y otros investigados en noviembre de 2024. No obstante, en enero de este año un juzgado declaro improcedente dicho mandato.

A inicios de este mes, el Poder Judicial también rechazó el pedido de Nicanor Boluarte de que se archive la investigación en su contra por el presunto delito de organización criminal.

La defensa legal del hermano de la mandataria alegó que los hechos que se le imputan a su patrocinado no superarían el estándar establecido por el delito de organización criminal, al amparo de la Ley 32108, pues el entramado criminal no presentaría una estructura compleja y los delitos fines en su extremo mínimo no superarían los 6 años de pena privativa de la libertad.

No obstante, el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que debe descartarse la aplicación de la Ley 32108 al presente caso concreto, en vista de que se trataría de una ley anterior al momento en que se produjeron los hechos materia de imputación.

Asimismo, precisa que el planteamiento de la defensa técnica del investigado supondría una aplicación ultractiva de la ley penal, lo cual está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.