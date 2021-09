Durante la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, Bellido dijo que se iba a solicitar cuestión de confianza por Maraví. | Fuente: Victor Gonzales/PCM

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, indicó que el tema de la cuestión de confianza ante interpelación del ministro Iber Maraví no se trató en la sesión del Consejo de Ministros. Durante su visita a Tinicachi, Puno, Boluarte marcó distancia de lo expresado por el premier Guido Bellido.

“En Consejo de Ministros no se tocó el tema de la confianza. Ayer en la conferencia de prensa lo dijo el señor Bellido, habría que preguntarle al señor Bellido por qué tocó el tema aun cuando no se había abordado en el momento en que hemos estado todos los ministros. Habría que preguntarle al premier por qué dijo algo que no estaba en agenda”, dijo Boluarte.

En reiteradas veces, la ministra pidió trasladar preguntas al premier Bellido, respecto a sus declaraciones. “Habría que preguntarle al señor Nellido por qué anda adelantando opinión o por que anda diciendo preguntas que luego el mismo presidente y los ministros como que en el camino lo andan corrigiendo”, señaló.

¿A quién responde, Bellido?

Se siguen acumulando las situaciones en las que el premier Guido Bellido declara en sentido contrario a la posición de otro grupo de ministros o del mismo presidente Pedro Castillo. Consultada por las contradicciones al interior del gabinete, Boluarte insistió en trasladar esas interrogantes al premier.



“Habría que preguntarle al señor bellido que está pasando con él, está adelantando opinión respecto a temas que los ministros no abordamos, ¿por qué toma ese tipo de actitudes? no sabría contestar, habría que preguntar al señor Bellido a quién responde”, dijo.



Boluarte dijo que el Congreso, como poder autónomo, evaluará una decisión respecto al ministro Iber Maraví. “Hay que dejar al Congreso para que de manera objetiva resuelvan el tema del señor Maraví”, dijo.



La ministra visitó el hito número 2 en frontera con el distrito de Tito Yupanqui de la provincia de Manco Capac del departamento de La Paz, donde cantó el himno nacional acompañado por el gobernador regional Agustín Luque Chayña.



PODCAST RPP | Pedro Cateriano: desafío de Bellido al Congreso afecta la estabilidad del país

El exjefe del Gabinete Ministerial dijo que la presentación de una cuestión de confianza necesita la aprobación del presidente Pedro Castillo.