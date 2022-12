Betssy Chávez y las protestas en Perú: Dina Boluarte aseguró que no se imaginó la respuesta que habría en diversas regiones del país una vez que ella asumió la Presidencia de la República. Recalcó que ella no esperaba asumir la presidencia, pues siempre pensó acompañar a Castillo en su calidad de vicepresidenta del Perú. En ese sentido, indicó que la rabia, cólera e impotencia de la población no tiene que ir contra ella, sino contra aquellos que estuvieron alrededor de Pedro Castillo cuando dio el fallido golpe de Estado. "Aquí quien le debe dar una respuesta al país es la expremier Betssy Chávez, aquí ella no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política que se ha generado en el país. Ella era la premier, creo que es ella y quienes estuvieron a su alrededor quienes tienen que responder al país", apuntó.