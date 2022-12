Roberto Chiabra: "Óscar Becerra debe ser retirado rápido del cargo de ministro de Educación"

El congresista Chiabra criticó la designación de Óscar Becerra como titular del Minedu | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El parlamentario Roberto Chiabra, en declaraciones a la prensa, se refirió al reciente nombramiento de Óscar Becerra como ministro de Educación. Al respecto, el congresista de Alianza para el Progreso señaló que es "una equivocación" de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, haberlo designado en dicho cargo.

"Yo no entiendo si no hay gente calificada en (el sector) Educación, que no tenga ningún cuestionamiento. Qué mala costumbre de colocar en los cargos de ministros a gente que tenga cuestionamientos. Yo creo que ahí, nuevamente, se ha equivocado el primer ministro y la presidenta porque no empieza bien ese ministro", indicó.

En ese sentido, el congresista señaló que Becerra debe "ser retirado" del Ministerio de Educación (Minedu).

"Yo creo que debe ser retirado rápido nomás. Si (la presidenta) ha sacado a un primer ministro en 10 días, fácil puede sacar a un ministro de Educación que, con esos cuestionamientos, lo primero que le van a preguntar es dónde están las tablets que compraron en esa época", sostuvo.

Como se sabe, el ministro de Educación es cuestionado por la compra de láptops para escolares durante el segundo gobierno aprista. Según determinó la Megacomisión del Congreso del 2011, dicha adquisición presentaba una sobrevaloración de 11 millones de dólares.

Voto de confianza al Gabinete

Sin embargo, pese a su pedido "personal" de que Becerra sea retirado del Minedu, Chiabra indicó que esto no condiciona su voto de confianza al Gabinete presidido por Alberto Otárola.

"Yo creo que la condición va a ser la exposición del plan general de Gobierno. Si es un plan específico, con metas y plazos de un año, que podamos nosotros ir controlando, fiscalizando, yo creo que no va a haber problema, lo digo como cuestión personal", refirió.



Vale decir que, durante la entrevista exclusiva de la presidenta Boluarte en RPP Noticias, la mandataria indicó que convocará hoy, viernes, a una reunión "con todos los sectores" involucrados en la educación básica y superior.

"Justamente, a raíz de las declaraciones de ayer del ministro, hemos convocado a todos los sectores interesados en una educación con calidad para hoy al mediodía, incluido el ministro de Educación, para poner los puntos en las íes sobre la Sunedu, sobre la infraestructura en los colegios", sostuvo.

Asimismo, indicó que la postura de su Gobierno es que "la universidad tiene que ser garante de profesionales de alto nivel" y que el ministro Becerra "sabe que la prioridad es la educación con calidad".

El día de ayer, Becerra, en declaraciones a la prensa, indicó que se debe apoyar la labor de la Sunedu “pero no como si fuera un dogma o una revelación divina”.