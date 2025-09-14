Dina Boluarte envió saludo al papa León XIV por su cumpleaños y le reiteró invitación a Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte envió este domingo un saludo al papa León XIV por su cumpleaños número 70, el primero del sumo pontífice de nacionalidad peruana desde que fue anunciado en el cargo.

Mediante una carta, la mandataria hizo llegar en nombre del Gobierno y del pueblo peruanos “un afectuoso y sincero saludo” por su onomástico, así como votos por su salud y bienestar.

“En esta fecha significativa, el Perú se une espiritualmente a la Iglesia Católica para celebrar, junto a Vuestra Santidad, el don de su vocación al servicio de la humanidad. Nuestra Nación, profundamente identificada con la fe católica, lo considera como un verdadero Padre y lo reconoce con orgullo como uno de los suyos”, indicó.

Boluarte también hizo nuevamente presente al papa León XIV una invitación para que visite nuestro país pronto.

“Con sentimientos de especial consideración y respeto, me es grato reiterar a Vuestra Santidad los testimonios de mi más altas estima, así como expresarle la sincera esperanza de poder recibirlo pronto en nuestro querido Perú”, indicó.

Cumpleaños del papa León XIV

El pontífice, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, cumple este domingo 70 años y vivirá su primer cumpleaños al frente de la Santa Sede, aunque tradicionalmente se celebre el onomástico.

Tras el rezo del Ángelus, ante una Plaza de San Pedro a la que acudieron miles de fieles, el papa agradeció los saludos por su onomástico.

Entre la multitud hubo una nutrida representación de la comunidad peruana de Roma, sus compatriotas dado que León XIV también tiene la nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión y como obispo.