Dina Boluarte | Fuente: Andina

Dina Ercilia Boluarte Zegarra juró como nueva presidenta de la República, luego de que Pedro Castilo Terrones fuera vacado en el pleno del Congreso. El titular del Legislativo, José Williams, tomó el juramento de Boluarte Zegarra en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Parlamento.

Así, Boluarte Zegarra se ha convertido en la primera mujer en asumir el cargo que corresponde a la más alta magistratura de la Nación.

"Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso", dijo en sus primeras palabras como presidenta.

Como se recuerda, Boluarte, quien además de vicepresidenta se había mantenido como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio de la gestión de Castillo, decidió no asumir ningún ministerio y dar un paso al costado en la última renovación del gabinete.

Dina Boluarte calificó de golpe de Estado decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso

Tras el intento fallido de golpe de Estado que pretendió ejecutar el exmandatario Pedro Castillo, Dina Boluarte deslindó del accionar del exmandatario y condenó que haya pretendido cerrar de manera inconstitucional el Congreso de la República.

"Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso.Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", escribió en su cuenta oficial de Twitter.