Adrianzén considera pertinente que Dina Boluarte viaje a EEUU: "Ella no irá manualmente a apagar los incendios"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, consideró este miércoles como pertinente y trascendente que la presidenta Dina Boluarte viaje a Estados Unidos para participar en las Asamblea General de la ONU desde el 21 de setiembre. En ese sentido, rechazó los cuestionamientos hacia ella por querer salir del país cuando se afrontan los incendios forestales en varias regiones.

"Hoy con la tecnología no necesitamos a la señora presidenta aquí (en el Perú). No quiero banalizar la respuesta con esta frase, pero ella no va a ir manualmente a apagar los incendios, ella da instrucciones para que quienes estamos aquí y todos los que están detrás de nosotros puedan actuar en la línea de sus órdenes. El que habla permanecerá en el país junto al ministro de Defensa", manifestó en conferencia de prensa.

Gustavo Adrianzén siguió justificando que Dina Boluarte viaje al país señalando que, si los incendios forestales se agravan, ella podría pedir ayuda internacional si está presente en Nueva York.

"Supongamos que las cosas se agraven. Que mejor que la presidenta esté en persona en un evento como el de las Naciones Unidas, incluso para pedir ayuda humanitaria si fuera necesario. Es un supuesto que ojalá no llegue, pero si fuese el caso quien mejor que ella para solicitar directa y personalmente la ayuda", expresó.

Pide que cambien de opinión

Adrianzén calificó como una “amarga coincidencia” que el pedido de viaje a Estados Unidos se vote en medio de la crisis por incendios forestales en varias regiones del Perú; sin embargo, solicitó al Congreso que reconsideren su posición y permitan que viaje al extranjero la próxima semana. Esto luego de que el parlamentario Alex Paredes presentara una reconsideración.

“Hago una invocación de lo más respetuosa y fraterna a los señores congresistas que ayer no respaldaron la iniciativa y pedir, por supuesto que, en esta nueva oportunidad que se abre, permitan además que nuestro canciller, el embajador Elmer Schialer, que va a participar ahora de esta solicitud en el Congreso, pueda explicar el detalle de los alcances y la importancia de este viaje”, aseveró en conferencia de prensa.

Adrianzén exhortó a los legisladores que, tras escuchar al ministro, “quienes no apoyaron la propuesta de ayer, evalúen la posibilidad de tener una opinión distinta”.

El pleno del Congreso rechazó ayer el permiso que solicitó Dina Boluarte para viajar a Nueva York, Estados Unidos, entre los días 21 y 26 de este mes.

La votación concluyó con 50 votos a favor, 55 en contra y 5 abstenciones. Se trató del único punto de la agenda del pleno que se llevó a cabo en el hemiciclo. El citado proyecto de resolución legislativa fue presentado el pasado 6 de septiembre al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.