Subcomisión anuncia suspensión de todas las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por fallo del TC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), anunció este viernes que han quedado suspendidas un promedio de 15 denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Según indicó Camones Soriano, la decisión se toma tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dispuso que se suspendan investigaciones fiscales contra la jefa de Estado y delimitó los alcances del artículo 117 de la Constitución respecto a las investigaciones al titular de la Presidencia.

"Nosotros somos respetuosos de las decisiones de los fallos del Tribunal [Constitucional] y del Poder Judicial. En este caso existe un fallo del TC que ordena suspender todo tipo de investigaciones. Ojo, no solamente en la SAC, también en el Ministerio Público", resaltó la congresista de APP.

“En ese sentido, nosotros estamos acatando ese fallo y hemos comunicado la suspensión de todas las investigaciones en las cuales la presidenta en ejercicio se encuentra como denunciada. Todo tipo, todas las denuncias que hayan sido presentadas en esta subcomisión”, agregó.

Cabe resaltar que el referido fallo del TC dispone la suspensión de las investigaciones contra la presidenta que fueron objeto de la demanda competencial presentada por el procurador del Ejecutivo, tales como la "desactivación" del EFICCOP, el caso Rólex y las muertes en las protestas sociales que iniciaron en 2022. El máximo intérprete de la Carta Magna alegó que tales diligencias están "viciadas de incompetencia" y que pueden proseguir cuando Boluarte concluya su mandato.

"El caso de tener denuncias no impide que nosotros podamos formar parte de la subcomisión"

Por otra parte, Lady Camones se pronunció sobre los oficios que remitió la fiscal de la Nación a José Jerí, en calidad de presidente de la Comisión Permanente, en donde le pide que esa instancia anule los actuados de la SAC en torno a las denuncias constitucionales contra el exfiscal supremo Luis Arce y la fiscal suprema Patricia Benavides. Esto debido a que, según alega la titular del Ministerio Público, María Acuña, presidenta de la subcomisión en la anterior legislatura, estaba inmersa en un proceso penal, además de otros argumentos.

Al respecto, Camones indicó que en caso los legisladores tuvieran alguna denuncia, eso no les impide ser parte de la SAC.

"El caso de tener denuncias no impide que nosotros podamos formar parte de la subcomisión. El Reglamento de nuestro Congreso indica que [si] nosotros tenemos procesos penales en curso, procesos penales. En ese sentido, nosotros, conociendo el caso de la señora Acuña, hemos solicitado la información para ver si es que el pedido de sobreseimiento de este proceso penal que aparentemente tiene ella ya tiene una decisión final, para ver que si le es favorable ya no tendría ningún impedimento. Estamos nosotros en este proceso también de indagación para tener una respuesta oficial del ente correspondiente", puntualizó.