Dina Boluarte no habría declarado miles de soles en aportes de combustible durante segunda vuelta, según Cuarto Poder

La presidenta Dina Boluarte habría recibido un apoyo por parte del dueño de las estaciones de grifo Picorp, Edwin Pinedo, que supuestamente no declaró ante la ONPE.

De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, este suceso se concretó en un restaurante de Surco en abril del 2021, en el marco de la segunda vuelta electoral, para pactar el apoyo a su proyecto político a través del tanqueo gratuito de combustible para los vehículos utilizados en el recorrido de su comitiva.

Según el reportaje periodístico, lo irregular es que este aporte valorizado en miles de soles no fue debidamente registrado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El acuerdo con el empresario fue que, a través de sus grifos, surtiría gratuitamente de combustible al menos a 12 camionetas y autos del equipo de campaña de Dina Boluarte.

Benigno Paredes, conductor de los vehículos en campaña de Dina Boluarte, afirmó que todos los choferes tuvieron la orden de cargar en los grifos de Picorp sin pagar un solo sol durante el mes y medio que quedaba de la segunda vuelta electoral.

“La señora Marcela Saldarriaga (me dijo que podría recargar gasolina gratis). Solo me dijo que vaya al grifo, que muestre mi DNI y listo, ya estaba registrado. (…) Solo fue gratis, no había pago de por medio. Iba, mostraba mi documento y listo. Si alguna vez se vaciaba el tanque, tenía la posibilidad de regresar”, dijo Paredes al dominical.

Las boletas podían llegar los S/ 140 en promedio por tanqueada en cada auto. Eso consta en un correo electrónico enviado el 19 de abril del 2021 por Jesús Delgado, asistente contable del área de facturación de la cadena Picorp. El programa periodístico tuvo acceso a ese email.

Lo niega todo

Edwin Pinedo fue consultado en el reportaje sobre los aportes y negó haber dado algún apoyo, desmintiendo también reuniones con Dina Boluarte pese a que hay imágenes de aquel encuentro en el restaurante de Surco.

Pinedo fue nombrado presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) una vez se concretó la victoria de Pedro Castillo. El 28 de setiembre del 2021 el empresario se reunió en el despacho de Dina Boluarte en su calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como indica el registro oficial de visitas.

El empresario no aparece en la lista de financistas de la campaña de la actual presidenta Dina Boluarte en el registro de aportes de la ONPE. Tampoco hay registro legal de cómo la cadena de grifos Picorp habría apoyado económicamente con miles de soles en combustible durante la segunda vuelta electoral.