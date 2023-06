Lima Más de 8 mil policías se desplegarán en la ciudad ante anunciada “Tercera Toma de Lima”

Más de 8 mil efectivos policiales se desplegarán en diversos puntos de la capital el próximo lunes 19 de junio, fecha en la que se realizaría una nueva movilización contra el Gobierno de Dina Boluarte: la denominada tercera "Toma de Lima”. Así lo anunció este jueves el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, general PNP Víctor Zanabria.

En La Rotativa del Aire, el alto mando policial precisó que se ha diseñado un plan operativo que abarca el Damero de Pizarro, en el centro histórico de Lima, los “conos” de la ciudad y las vías de aproximación a la capital, como la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central.

Zanabria precisó que, según información de inteligencia, se prevé que un reducido número de personas acate la movilización; sin embargo, detalló que el despliegue policial se produce para evitar hechos delictivos durante la marcha del próximo lunes.

“Los indicadores de cómo se van a llevar a cabo estas movilizaciones prevén lo mismo: poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia. Por eso es el despliegue tan número de la Policía, para evitar actos de violencia contra la población y el patrimonio público y privado”, precisó.

“En el manejo de control de disturbio, tenemos capacidad operativa para controlar Lima por encima de los 20 000 o 30 000 manifestantes”, agregó.

Policía ha recibido capacitación sobre derechos humanos tras informe de la CIDH

En otro momento, el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la PNP dijo que los efectivos policiales han recibido entrenamiento técnico y táctico para el control de disturbios, además de capacitaciones sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos.

Esto luego de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas contra Dina Boluarte, diera cuenta de un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de los agentes de la PNP y del personal de las Fuerzas Armadas.

“[Los policías] no solo han recibido entrenamiento técnico y táctico de control de disturbios, sino del uso de la fuerza y derechos humanos; que han sido una de las cuestiones que han sido llamadas de atención por las organizaciones gubernamentales que han evaluado la conflictividad social”, precisó Zanabria.

“Nos hemos preocupado en el entrenamiento, equipamiento y regularización de la Policía para la actuación en esta mal llamada 0toma de Lima', porque Lima nunca fue tomada”, apuntó.

Víctor Zanabria afirmó que se han dado instrucciones puntuales a los efectivos de la PNP para utilizar únicamente “elementos no letales o menos letales” en casos donde se registren hechos violentos.

“Vamos a utilizar medios no letales como material lacrimógeno disparado con escopetas de calibre 37, las postas de goma que no generan más que un impacto cinético traumático, pero no pueden causar la muerte”, puntualizó.