"No protejo a ningún prófugo": Dina Boluarte rechazó que el 'cofre' haya sido usado por Vladimir Cerrón

La mandataria Dina Boluarte rechazó que el vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’ haya sido utilizado por el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de quien nuevamente marcó distancia.

En conferencia de prensa, tras presentar un balance de los últimos meses de su gestión, explicó que hay cinco vehículos destinados al uso de la presidenta de la República, los cuales son de uso exclusivo de ella.

“Le quiero decir a la población peruana: a ti, hermana, madre de familia, trabajadora, profesional, abogada, a todos los peruanos: la única persona que sube al ‘cofre’ es la presidenta de la República”, dijo.

“La presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú, frente a nuestros hermanos de la Patria. No protejo a ningún prófugo”, añadió.

Al respecto, Dina Boluarte emplazó a quienes están apoyando a Cerrón a “que lo entreguen, porque serán cómplices de no responder a la justicia”.

En otro momento, la presidenta calificó de “falsa” la versión de que el ‘cofre’ la haya trasladado hasta el condominio Mikonos, en Asia, y este haya regresado vacío al día siguiente.

“Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio (de la conferencia) que la presidenta de la República usa cinco vehículos. Y, efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo”, manifestó.

Sobre invitación de la Comisión de Fiscalización

Al ser consultada por la invitación que le ha remitido la Comisión de Fiscalización para que declare por caso del ‘cofre’, la mandataria adelantó que responderá al grupo de trabajo congresal “dentro del marco que corresponda contestar”.

“La presidenta de la República tiene sendas denuncias y nunca me he negado a asistir en cuanto se me cite. (...) Y, como quiera que ya este tema del ‘cofre’ está en el ámbito de la Fiscalía, esperemos también asistir en cuanto se nos notifique y ustedes, la prensa, al término de este proceso de investigación, serán los primeros en enterarse de la verdad de los hechos”, manifestó.

Como se sabe, la Comisión de Fiscalización invitó a Boluarte para la sesión del martes, 29 de octubre, a fin de que responda por el presunto uso irregular del vehículo presidencial, conocido como el ‘cofre’, para presuntamente facilitar el escape del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.