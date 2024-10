Chofer del 'cofre' declaró que dejó a Dina Boluarte en el condominio Mikonos el 24 de febrero

El dominical Punto Final también informó que el oficial FAP en retiro Edgar Briceño Carnero, actual asesor del despacho de Waldemar Cerrón en el Congreso, tiene una vivienda en una condiminio vecino de Mikonos.

Félix Montalvo Guevara, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y chofer del vehículo presidencial conocido como el 'cofre', declaró esta semana ante el Ministerio Público que el 24 de febrero de este año dejó a la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mikonos, en el distrito cañetano de Asia, lugar donde el pasado 16 de enero se realizó un infructuoso operativo de captura contra Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y prófugo de la justicia desde octubre de 2023.

Así lo dio a conocer el abogado del suboficial, Jesús Poma Zamudio, en declaraciones al dominical Punto Final de Latina. De acuerdo con este testimonio, luego de dejar a la mandataria en su destino, el chofer del 'cofre' pasó la noche en la comisaría de Asia y a la mañana siguiente, el domingo 25 de febrero, retornó con el vehículo presidencial a Lima.

"Se ha cumplido con declarar (ante la Fiscalía), señalando todo lo que se ha descrito ese día (24 de febrero de 2024). Se ha explicado en la declaración, justamente, que un día antes, el jefe inmediato (de Montalvo Guevara) ha dispuesto ello", dijo el abogado a Punto Final luego de salir de la sede del Ministerio Público en el centro de Lima el último martes 15 de octubre.

"La presidenta se quedó en el condominio Mikonos. Y ellos (la comitiva de seguridad) se han desplazado porque es un tema netamente privado y familiar. Incluso la propia presidenta tiene un tema de vida personal y familiar que ni siquiera el personal de la policía puede incluir directamente", señaló el letrado.

Como se recuerda, según la versión de Palacio de Gobierno, el 24 de febrero, la presidenta Boluarte se trasladó al sur de la región Lima para una actividad de índole familiar.

Poma Zamudio aseguró que las afirmaciones de su defendido serán corroboradas con las declaraciones de los otros implicados en la investigación.

A fines de septiembre de este año, la Fiscalía de la Nación inició una investigación contra Dina Boluarte, por el caso ‘Cofre presidencial’, por ser presunta autora del delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del vehículo presidencial para trasladar el prófugo Vladimir Cerrón.

Asesor del despacho de Waldermar Cerrón tiene casa en condiminio vecino a Mikonos

Punto Final también dio cuenta de la aparición de un nuevo personaje en el caso del 'cofre' presidencial. Se trata del oficial FAP en retiro Edgar Briceño Carnero, quien, desde septiembre de 2023, se desempeña como asesor del despacho de la segunda vicepresidencia del Congreso, cargo que ocupa Waldemar Cerrón, hermano del prófugo fundador y líder de Perú Libre.

El dominical reveló que el asesor parlamentario tiene una casa en el condominio Formentera, ubicado a 200 metros del condominio Mikonos, información que fue corroborada por el mismo Briceño Carnero.

"Yo no tengo nada que ver ahí; si tienen una prueba que está involucrándome con este tema, por favor tengan mucho cuidado. Puede ser casualidad [...] Todo el mundo sabe eso (el operativo de captura de Vladimir Cerrón del 16 de enero) [...] pero no tengo nada que ver", dijo el oficial FAP en retiro al ser consultado sobre una posible implicación en el caso.

Además, dijo no recordar si estuvo en el condominio Formentera el 24 y 25 de febrero y negó tener algún vínculo con la presidenta Boluarte.

"La verdad no me acuerdo, mentiría si diría sí o no, no me acuerdo (si estuvo en su casa del condominio en Asia en las fechas indicadas) [...] Yo ni la conozco a la señora (Dina Boluarte), nunca me he visto con ella, ni he hablado con ella, ni siquiera he estado cerca de ella", afirmó.