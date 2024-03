Boluarte rechazó que su hermano fuera parte de un complot contra Otárola y asegura que ambos "son amigos"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció ante la prensa respecto a los presuntos hechos irregulares que habrían gatillado la renuncia de Alberto Otárola a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Como se recuerda, Otárola Peñaranda anunció en una conferencia de prensa su renuncia a la presidencia del Gabinete Ministerial tras el escándalo que representó la disfusión de un reportaje periodístico que lo involucraba en presuntos favorecimientos a quien habría sido su pareja sentimental, Yaziré Pinedo.

Vale resaltar además que, tras la emisión de dicho reportaje, Pinedo se presentó ante un medio de comunicación y señaló que existía un "complot" entre el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte; el expresidente Martín Vizcarra; y el secretario general del partido Perú Primero, César Figueredo; contra Otárola Peñaranda.

Por su parte, tras la difusión en Panorama, el entonces premier, a través de su cuenta de X (ex Twitter), indicó que habían "oscuros intereses" en su contra.

"En su momento precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue. Mi compromiso con el Perú no guarda relación con el cargo que actualmente ocupo, sino con el mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia", indicó en dicha red social.

Adicional a ello, el día de ayer, aludió a un complot en su contra, y dijo no tener "ninguna duda" de que Martín Vizcarra era parte de dicha conjura.

“Para dejar bien claro el tema de los audios y toda esta información que los medios están difundiendo, yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro de que él no está en esta confabulación”, sostuvo.

Presidenta niega complot y afirma que Otárola y su hermano "son amigos"

Ante ello, la presidenta Dina Boluarte señaló que no existió ningún complot contra quien fue presidente de su Gabinete Ministerial. Además, aseguró que Otárola Peñaranda y su hermano son amigos, y que este último no conoce a Martín Vizcarra ni a César Figueredo.

"Ese complot que se ha dicho (…) se viene desmoronando porque el señor Vizcarra y el otro señor Figueredo y mi hermano, a quienes querían hacer parecer que estuvieran complotando, no se conocen. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano, mi hermano no conoce al señor Vizcarra, el señor Figueredo no conoce a mi hermano, mi hermano no conoce al señor Figueredo. Entonces, ¿de qué complot hablan?", inquirió ante la prensa.

"Además, quiero precisar algo: no está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte, mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café, y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Y si eso ha querido hacerse entrever a través de las noticias y este complot", agregó.

Asimismo, indicó que se habría preparado la "actuación" de Yaziré Pinedo ante la prensa, y calificó como "falsas acusaciones" las denuncias periodísticas de que su hermano tiene injerencia en el gobierno.

"Yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esa señorita; pero sí debo recalcar y decir firme (…): mi hermano no está comprometido en ningún complot, no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta, su hermana, soy yo; las decisiones que yo tome, acertadas o no (…), es de la presidenta”, remarcó.

"Es la última vez que me voy a referir a esas falsas acusaciones que van diciendo de que mi hermano, mi familia, participa en este gobierno. Además, creo que aquellas personas, algunos medios de comunicación, se han quedado con el cliché de gobiernos anteriores que siempre intervenían hermanas, hermanos, sobrinos, suegras, cuñados. A toda la población y a ellos en particular, a algunos congresistas que dicen 'que se ponga a un costadito el hermano de la presidenta' (…), a ellos les digo: mi hermano no está en el gobierno, en consecuencia no va a dar un costadito ni acá ni allá porque no está en el gobierno", añadió.

En otro momento, la mandataria sostuvo que su hermano conoce a "muchas personas profesionales" que ahora trabajan en el gobierno debido a su experiencia en el sector público.

"Mi hermano tiene más de 25 años trabajando para el Estado, ha trabajado en diversos ministerios, ha sido viceministro en algún momento, y en ese andar ha conocido muchas personas profesionales, y que esas personas profesionales calificadas que calzan con el perfil estén trabajando con este gobierno, no hace que mi hermano los haya colocado (...) En (la) libertad de expresión, no se pueden dañar honras. Mi hermano no es parte de este gobierno y no lo será hasta el 2026", subrayó.

Lamentó la salida de Alberto Otárola del Gabinete

Por otro lado, Dina Boluarte dijo que lamentó haber tenido que pedir la renuncia de Alberto Otárola de la presidencia del Consejo de Ministros, a raíz del reportaje de Panorama.

"Yo lamento mucho la noticia que salió en el programa Panorama, el domingo por la noche. Lamento también mucho que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien desde acá le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía. Bien difícil al inicio, y no por ello luego no es difícil”, indicó.

"Yo, desde el domingo en la noche, reitero, lamento las noticias y lamento la renuncia del señor Otárola, pero hay que tomar las decisiones. Apenas me enteré el domingo en la noche, teníamos que llamarlo inmediatamente que regrese de Canadá. Ha llegado ayer en la tarde, y hoy tempranísimo ha jurado el nuevo premier", subrayó.

En otra línea, negó que el Gabinete Ministerial esté en crisis tras la salida de Otárola; sino que, por el contrario, le ha "renovado la confianza".

“Esta mañana ha jurado todo el Gabinete, (este) no está en crisis, el país no está en crisis, sabemos que es complejo administrar nuestra patria (…) Estamos afianzando el trabajo, no nos vamos a detener", refirió.

Finalmente, respecto a las interpelaciones que se preparan desde el Parlamento contra algunos ministros de Estado, la presidenta indicó que "es un tema del Congreso".

"El tema de la interpelación es un tema del Congreso, a quienes agradezco por haber trabajado juntos en este trabajo articulado. Su trabajo es fiscalizar (…) y en ese ámbito están llamando a la interpelación a algunos ministros. Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Congreso, y en esa libertad irán los ministros a exponer lo que los congresistas tengan a bien preguntarles; mientras tanto, tienen mi confianza", puntualizó.