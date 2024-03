César Figueredo rechaza declaraciones de Yaziré Pinedo y niega complot contra Alberto Otárola

César Figueredo, exdirector ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), se pronunció luego de que Yaziré Pinedo lo acusara de complotar junto al expresidente, Martín Vizcarra, y Nicanor Boluarte, para remover de su cargo a Alberto Otárola, renunciante titular la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Al respecto, el actual secretario general del partido político Perú Primero, fundado por Martín Vizcarra, desmintió tal versión y afirmó que no conoce a Nicanor Boluarte y que nunca lo ha visto ni hablado con él.

Asimismo, manifestó en Las cosas como son de RPP que el exmandatario “tampoco ha hablado con él (Nicanor Boluarte)” y que “no lo conoce ni protocolarmente”.

Sobre la foto que mostró Yaziré Pinedo junto al líder de Perú Primero, Figueredo explicó que el encuentro se dio de manera fortuita cuando la joven acudió a su despacho para hacerle una consulta legal.

“Ella está hablando conmigo y entra el presidente a decirme algo. Lo ve, se para, y se toma una foto y eso es lo que ella enseña. Después de eso, no ha tenido ninguna otra comunicación con Vizcarra”, señaló.

"No reconozco los chats con Yaziré Pinedo"

Por otro lado, aseguró no haber mantenido una relación sentimental con Yaziré Pinedo y dijo, además, que no reconoce los chats que ella presentó sobre una supuesta conversación que mantuvieron.

A ello, agregó, que no intercedió para que la contraten en el Ministerio de Defensa cuando era liderado por el exministro Jorge Chávez Cresta.

“Chávez Cresta ha dicho que no me conoce, cosa que es cierto, yo no lo conozco”, indicó.

Respecto al audio difundido por el programa Panorama, en el que revelaría un presunto vínculo entre Otárola y Pinedo, favoreciéndola supuestamente con órdenes de servicio con el Estado, dijo que “es real y no del 2021”.

“El audio dice cosas que están completamente descontextualizado para el año 2021, yo creo ese audio es real y es de algún momento en el que el señor Otárola tenía el poder suficiente como para poder dar un empleo y creo que no es verdad que sea del 2021, no tiene ningún sentido”, puntualizó.

“Es muy relevante que ella misma se esté autoincriminando todo el tiempo, yo nunca he visto que una investigada se dirija a la presienta de la República a pedirle, por favor, que no destituya al investigado”, añadió.