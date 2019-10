Martín Vizcarra se pronunció sobre la demanda competencial que presentó Olaechea. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la reciente demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la decisión del Gobierno de disolver el Congreso presentada por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente.

"El señor Olaechea no es presidente del Congreso, y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso, está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. El señor Pedro Olaechea es presidente de la Comisión Permanente, no es presidente del Congreso porque usando el respaldo de la ley el Congreso ha sido disuelto y va a nuevamente elegirse el 26 de enero (…) Es una usurpación de funciones que haga algún trámite o alguna gestión (como presidente del Congreso)", señaló.



Cabe precisar que en el recurso que presentó Olaechea, y que firma como presidente del Congreso, solicita que se dicte una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución suprema con la que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el cierre del Parlamento.

En el documento, se solicita: "Que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto a atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso, ya que ello significa menoscabar atribuciones".