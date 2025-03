Arana dice que Boluarte desconocía correo de Cabani en el que habría pedido cargos públicos para sus allegados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Justicia Eduardo Arana, en entrevista con RPP, se pronunció respecto al supuesto correo electrónico que habría enviado el médico cirujano Mario Cabani a una exasistenta de la presidenta Dina Boluarte, en los que habría pedido puestos públicos para sus allegados como contraprestación por las cirugías que habría hecho a la jefa de Estado.

Como se sabe, el semanario "Hildebrandt en sus Trece" reveló en su última edición la existencia del referido correo, el cual habría sido enviado el 3 de agosto de 2023, aproximadamente un mes después de la intervención quirúrgica a la que se sometió Boluarte Zegarra.

En el e-mail, Cabani habría pedido puestos en EsSalud, en el hospital Rebagliati, en Promperú y en Mincetur, a cambio de las operaciones. Dicho semanario indicó que el médico habría puesto a dos personas de su confianza en EsSalud y Sedapal.

Al respecto, el titular del Minjus dijo que había tenido una conversación conjunta con la mandataria y el premier Gustavo Adrianzén, donde ella aseguró que desconocía el referido correo electrónico.

"Hemos conversado con la presidenta, el premier y yo sobre este hecho y, de manera tajante, la señora presidenta y nosotros hemos considerado que este es un correo que no tiene validez. O sea, no es un correo que ella pudiera haber tenido conocimiento ni que sabía", sostuvo.

"La presidenta, tajantemente, ha rechazado que exista algún tipo de arreglos o coordinaciones de este tipo. Entonces, para nosotros, resulta claro que, no siendo verdad, es evidente que esto es una hechura falsa, esta es una propuesta de alguien que lo ha presentado", agregó.

No obstante, Arana Ysa dijo que, en esa conversación, no se abordó el tema referido a cómo se pagaron las intervenciones quirúrgicas de la presidenta.

"Esa parte no la hemos conversado, pero entiendo que la señora presidenta actúa con sujeción a la verdad. Nosotros en el Gabinete y yo personalmente creo en su honestidad y creemos que, en efecto, está actuando con corrección a la ley y, para eso, su abogado está haciendo la defensa que corresponda en el ámbito de la Fiscalía", aseveró.

"Uno de los problemas importantes es que el Ministerio Público filtre los documentos"

Con relación a este tema, el ministro de Justicia criticó que dicho correo, que forma parte de las investigaciones fiscales contra la jefa de Estado, haya sido filtrado a la prensa. En esa línea, acusó al Ministerio Público de haber hecho la filtración, con lo que, a su parecer, se está socavando "la democracia y la gobernabilidad".

"Lo que no podemos hacer es que pongan en manos de la prensa y nos lleven a nosotros de las narices y nos digan: ´miren todo lo que hay, acá están todas las cosas’, y asumamos que cualquier documento, cualquier declaración, cualquier tipo de información, inmediatamente, la validamos como si fuera cierta. Y al ser cierta, inmediatamente decimos: ‘qué está esperando la Fiscalía para hacer’", sostuvo.

"El problema hay que encasillarlo y encapsularlo donde está. Cuando politizamos un hecho de la presidenta lo que estamos afectando es la democracia y la gobernabilidad. Gran parte del problema que vive el país, de la crisis política que vive el país, está en el sistema de justicia. ¿Y por qué? Lo que sucede es que gran parte del problema está originado a su vez en el Ministerio Público. Uno de los problemas que me parece importante es que el Ministerio Público filtre los documentos. Hace poco un fiscal ha dicho que no se filtra. Yo tengo acá la documentación que me demuestra que es todo lo contrario", agregó.

Consultado sobre los elementos que demuestran que la Fiscalía filtró esa información, Arana Ysa dijo: "los documentos que se presentan ante el despacho y que solamente lo recibe el fiscal, inmediatamente aparecen en la prensa, de inmediato aparecen en las redes sociales". Asimismo, consultado sobre cómo demuestra que hay una filtración inmediata, el titular del Minjus respondió: "Porque aparecen pues, o sea, ¿usted no ve los medios?".

"Lo que yo digo es: por qué si la Fiscalía, de repente para efectos públicos es una autoridad del Estado, pero procesalmente es una parte. Es tan igual como una parte cualquiera. Entonces, ¿por qué lo que ella asuma como hipótesis se da por cierto? ¿Por qué cuando una prueba, un colaborador, un testigo da una declaración eso es verdad, eso es cierto?", inquirió el ministro.

Finalmente, cuando se le preguntó si no sería mejor que la jefa de Estado brinde una conferencia de prensa en la que explique cómo financió la intervención quirúrgica a la que se habría sometido con el doctor Cabani, Arana descartó esa posibilidad.

"Lo que usted ve es una situación coyuntural, lo que yo hablo es de una preocupación que tiene el país. La democracia se afecta, la gobernabilidad se afecta, porque hoy aparece otro correo, que lo va a inventar cualquiera, y usted me va a decir: ‘no le parece que la presidenta también debería desmentir ese correo’, y mañana va a decir ‘y otra cosa y no le parece…", enfatizó.

"Entonces, la coyuntura no puede ser lo que gobierne la situación del país. La crisis del país está porque estamos generando, sobre casos particulares que además no tienen medios probatorios válidos y que además no están corroborados, porque yo vuelvo a repetir, insisto: la Fiscalía no es el Poder Judicial, no es la sentencia. La Fiscalía hace una hipótesis de trabajo, investiga. El abogado hace la antítesis y luego sale la síntesis que es la sentencia", puntualizó.