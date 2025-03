Fiscal de la Nación dice que la presidenta Dina Boluarte tiene 34 denuncias en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reveló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene 34 denuncias en su contra, presentadas en su mayoría por ciudadanos peruanos.

“Se le está llamando [a declarar] únicamente cuando es estrictamente necesario para un esclarecimiento. En los demás casos, se recaban documentos, testigos y algunas pericias”, dijo en una entrevista con Cuarto Poder.

Espinoza Valenzuela negó que exista acoso político o hostigamiento contra la jefa del Estado y descartó que se pretenda dar un “golpe de Estado blando”, tal como lo afirmó Boluarte el pasado 3 de marzo.

“Toda persona denunciada, al ser investigada, suele ponerse tensa, se preocupa y, de pronto, puede decir cualquier cosa. Pero, en este caso concreto, nosotros no somos políticos; ejercemos una labor constitucionalmente. Se nos obliga a perseguir los presuntos delitos de los más altos funcionarios. Al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe? No entiendo, sinceramente no sé cómo se haría”, indicó.

"No tengo temor"

En ese contexto, la titular del Ministerio Público remarcó que no se debe confundir “el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho”.

Delia Espinoza también se pronunció sobre la denuncia constitucional interpuesta en su contra por presunto abuso de autoridad, en la que se solicita su inhabilitación por un período de diez años, después de que planteara una acusación contra 11 congresistas por la aprobación de un dictamen que favoreció a cinco legisladores militares y policías retirados (José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín), permitiéndoles cobrar simultáneamente sueldo y pensión sin restricciones.

“No tengo temor, porque sé lo que he hecho y tengo la conciencia tranquila. He impulsado la persecución penal de manera válida. Lo que sí me preocupa es que se impongan los votos y no la razón del derecho, porque si me van a acusar y quieren inhabilitarme, así como yo sustenté una denuncia constitucional motivada, ellos tienen que hacer lo propio”, expresó.