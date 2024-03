Congreso Edwin Martínez postula a Pedro Angulo como eventual sucesor de Alberto Otárola

El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) consideró que la presidenta Dina Boluarte debe elegir un nuevo jefe del Gabinete en reemplazo de Alberto Otárola, involucrado en una polémica por la presunta contratación irregular de la joven Yaziré Pinedo, quien habría sido su pareja sentimental.

“La presidenta no puede seguir exponiendo a un país a tanta miseria en cuestión de trabajo ejecutivo. El premier no da la talla y eso se ha demostrado que en todos los ejes productivos. El país no ha crecido para nada, no se ha desarrollado, tenemos una inseguridad que no nos permite salir de este caos”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Por lo tanto, se tiene que refrescar la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), con un ministro que tenga mayor idoneidad, que tenga visión, que sea más estadista y que no sea tan habladorcito (sic), como lo es el premier”, añadió.

El acciopopulista consideró que la mandataria no debería esperar a que el Congreso interpele o censure al jefe del Gabinete, para realizar cambios en la cabeza de su equipo ministerial.



Postula a Pedro Angulo

En otro momento, Edwin Martínez rechazó la posibilidad de que Julio Demartini (titular del MIDIS), Hania Pérez de Cuéllar (ministra de Vivienda) o Walter Gutiérrez (exdefendor del Pueblo) -nombres que se han voceado en la prensa- asuman eventualmente el cargo de jefe del Gabinete.

“No queremos un premier que se las dé de conciliador, que mienta y que sea incapaz. De los tres que ha nombrado, ninguno tiene la talla para ser premier de la República”, manifestó.

Para el acciopopulista, el eventual sucesor de Alberto Otárola debería ser el abogado Pedro Angulo, quien ya ejerció este cargo brevemente al inicio del Gobierno de Dina Boluarte.

“Ciertamente no es político. No necesitamos un politiquero, necesitamos un hombre de talla, con estadismo (sic), con visión de país, no con visión de partido político”, sentenció.