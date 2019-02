Uso obligatorio de la falda en el uniforme escolar: las voces a favor y en contra de la propuesta

Según el informe, 8 de cada 10 alumnas señalan que debería eliminarse el uso obligatorio de la falda escolar. | Fuente: Andina

La organización 'Save The Children' propuso, luego de difundir un estudio en un colegio en Huánuco sobre desigualdad de género en los centros educativos, que el uso de la falda escolar sea electivo entre las estudiantes. La idea fue apoyada por el congresista de la bancada Liberal Alberto de Belaúnde quien hizo llegar este pedido esto hacia el Ministerio de Educación.



El parlamentario recomendó que las instituciones educativas generen una consulta interna sobre el uso de la falda para las estudiantes, “de manera tal que su empleo sea 'una elección y no una imposición'”.



Si bien la propuesta ha sido apoyada por algunos ciudadanos y políticos, también ha sido criticada.



Me uno a esta campaña de @SaveChildrenPE. Le he escrito al ministro de Educación para que permita que el uso de falda escolar sea voluntario y no obligatorio. pic.twitter.com/DTf4oRLrgf — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 20 de febrero de 2019

No es obligatorio

La ex ministra de Educación, Marilú Martens, explicó en RPP Noticias que el uso del uniforme en los colegios no es obligatorio. "Podría parecer, pero en normas técnicas de principios de cada año dice que los estudiantes no están obligados a llevar el uniforme único", explicó.

El actual titular de la cartera, Daniel Alfaro, señaló en Canal N que el uso de cierto uniforme no debe condicionar el derecho de los estudiantes a la educación. "En las instituciones educativas públicas no existe una obligatoriedad para usar un uniforme determinado, eso por el hecho de que no podemos restringir el acceso a la educación a un condicionamiento de esa naturaleza”, afirmó.

Estamos comprometidos en garantizar las mejores condiciones para el aprendizaje de nuestras niñas y adolescentes. Este 11 de marzo volvemos a las aulas porque mejores estudiantes hoy, serán #MejoresPeruanosSiempre. Ingresa aquí ➡ https://t.co/kkyC3vTY9c pic.twitter.com/2ONYjYlJK0 — MineduPerú (@MineduPeru) 22 de febrero de 2019

De acuerdo con el informe realizado con el apoyo de 'Save the Children' por la representante de la Defensoría del Pueblo en la institución Educativa César Vallejo del distrito de Amarilis en Huánuco, Lizbeth Wally Yllanes Nauca, el uso de la falda limita la capacidad de desarrollo de las niñas en distintos espacios.



"El uso de la falda en las niñas y las adolescentes y el uso del pantalón en los varones marcan una diferencia marcada de vestimenta para identificar quién es el varón y quién es la mujer (...) Ello no estaría mal siempre y cuando no significara que esa prenda de vestir en las mujeres termina limitando el ejercicio de su derecho al juego, la recreación y hasta la libertad de tránsito en los espacios del colegio y fuera de él", indica. "Muchas de las alumnas en más de una oportunidad se han sentido limitadas en saltar, trepar, usar los espacios del colegio en hora de recreo, ya que son usados en la mayoría de las veces por los varones, mientras las mujeres usan los espacios alrededor", agrega.



Valoramos investigación dirigida por jefa de nuestra oficina en #Huánuco, Lizbeth Yllanes, autora del estudio sobre la libertad de alumnas de elegir el uso de falda escolar. Saludamos que genere debate entre instituciones y autoridades como @SaveChildrenPE y @AlbertoBelaunde. pic.twitter.com/rF04mZ9RJS — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 21 de febrero de 2019

La sociedad habla



El programa Conexión de RPP recogió algunas opiniones sobre padres de familia y docentes tras la propuesta.



Annie Villegas, docente: "Trabajo en un colegio donde no se utiliza el uniforme. Es cierto que se dan situaciones de comparación que es uno de los miedos más reiterados, pero es parte de la familia y juntos trabajamos. Los chicos y chicas aprenden el valor del respeto a la persona por ser persona y no por lo que se presume".



David López, padre de familia: "Me parece que no deberíamos tratar de imponer a la juventud algo que ya está establecido. No por obligación, sino por uniformidad. En cuanto al uso de la falda, a las niñas se les ve bien y a mi hija la veo cómoda. No la veo yendo con buzo o con pantalón. Jamás le he escuchado una queja".



Profesora Chamorro desde Cusco: "Cuando enseñaba en Chinchero, muchos alumnos que vivían alejados tenían que llegar hasta el pueblo caminando y llegaban sudados con su camisa blanca y sus zapatos lustrados. Así que les dije que vengan con lo que quieran. Luego tuve una hija que era deportista y brigadier. En los concursos tenía que levantar la pierna y me percato que todos se fijan en su enagua y ella se cohibía".



Apoyo y posiciones en contra

El Ministerio de la Mujer se mostró de acuerdo con que el uso de la falda en las escolares no sea obligatorio y sostuvo que, si bien es una potestad del Ministerio de Educación regular este tema, esa cartera considera que el uniforme no es decisivo para el aprendizaje de los chicos y chicas.



“Estamos de acuerdo, además en época de calor o frío puede ser mejor no estar con falda, sabemos que hay normas que no obligan a los alumnos y alumnas a ir con determinado tipo de uniforme", refirió.

Por otro lado, congresistas se han mostrado tanto en contra como a favor.



Totalmente d acuerdo!!!!👏👏Hay colegios particulares, donde las niñas pueden ir con pantalón. El mismo diseño d la falda en el pantalon, se ve lindo y es súper cómodo, mas aún,en invierno x el frió. Durante meses d calor van con short.Pueden ir hasta en buzo corto o largo. https://t.co/ZdCD6H7Tem — Lourdes Alcorta (@AlcortaLourdes) 22 de febrero de 2019