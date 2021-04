Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

La candidatapresidencial Keiko Fujimori aseguró que en los últimos años ha venido colaborando en la investigación fiscal que se le sigue por organización criminal y por el cual el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 30 años de prisión. Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular señaló que ha participado en todas las diligencias alas cuales ha sido citada.

"Mi mejor demostración de contribución y colaboración con todas las investigaciones a las cuales se me han hecho a lo largo de 20 años es que, cada vez que se me ha requerido en el Congreso, en comisiones investigadoras, en el Ministerio Público, investigaciones policiales, e el Poder Judicial, siempre he asistido, siempre he dado la cara", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la candidata presidencial recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó su libertad desacreditó el uso de poder político para obstruir a la justicia advertirdo por el Ministerio Público. En ese sentido, la candidata dijo esperar "que no se siga judicializando la política".

"Así como he sido respetuosa de colaborar con todas las investigaciones, yo también pido que no haya interferencia de parte de los órganos de justicia en un proceso electoral que debe ser transparente, objetivo, y donde la competencia es entre el señor Pedro Castillo y quien habla, y esperamos que así sea. Yo no espero estar debatiendo no solamente con Castillo, sino con un fiscal. Creo que los peruanos tienen el derecho de escuchar las propuestas", indicó.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que, de llegar a la Presidencia, tendrá "absoluto respeto" a las acusaciones fiscales y procesos en su contra, pese a que gozaría de inmunidad de cargo. "Dejemos que los expertos legales y constitucionales se pronuncien. De mi parte existe la predisposición para que todo esto se aclare", indicó.

Reconoce errores en el manejo de su bancada

En otro momento, la candidata presidencial Keiko Fujimori reconoció que la bancada de Fuerza Popular cometió errores cuando tuvo mayoría parlamentaria; sin embargo, señaló que por aquel entonces no pudo coordinar con su grupo parlamentario porque se encontraba en prisión y que ahora que se encuentra en libertad "vemos una bancada mucho más moderada, reflexiva".

"Yo lo que he señalado es que se pudieron hacer las cosas mejor. En algunos momentos debimos poner paños fríos y sin duda hemos aprendido de esos errores, pero también recordemos que estuve 16 meses injustamente privada de mi libertad. Estando en prisión es imposible dirigir una reunión de bancada", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que, pese a que dirige los debates de su partido, "quienes toman la decisión son los propios congresistas". Sin embargo, reconoció y lamentó que de parte de su partido "hubo errores que se pudieron evitar", como haber rechazado la cuestión de confianza al Gabinete de Fernando Zavala.

"Se están dando esos gestos necesarios y, por supuesto, de la lección aprendida, y para mí lo más importante, después de sufrir y estar más de 480 días privada de mi libertad, sin duda eso me ha hecho cambiar, madurar y crecer hoy con mucha más fuerza para poder asumir una responsabilidad tan grande como la que estamos enfrentando", indicó.

