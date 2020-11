El primer filtro para participar en las elecciones presidenciales del 2021 recae en la militancia de los partidos políticos, ya que serán los militantes quienes decidirán a sus representantes este 29 de noviembre | Fuente: Agencia Andina

Son más de 30 precandidatos los que anhelan llegar a Palacio de Gobierno en las elecciones del 2021. El primer filtro serán los propios partidos, ya que el 29 de noviembre los militantes de las distintas organizaciones políticas elegirán a quienes consideren aptos para enfrentarse en los comicios del próximo año. ¿Qué consecuencias generará la amplia oferta? Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales, considera que el número inusual de partidos políticos en estas elecciones no fortalecerá la democracia.

"Es un número amplio de candidatos, es insólito. Si los partidos no pasan la valla son borrados del registro, esto se ha establecido para que no tengamos tantos partidos en ese registro. Si se hace alianza con otro para pasar la valla, esta también aumentará en esos casos, por eso ahora hay cero alianzas. Poco a poco se van estableciendo estas normas que nos demuestran que en el Perú formar partidos políticos no es complicado, lo que es complicado es conectar con el ciudadano, conseguir el voto popular" dijo Rospigliosi a RPP.



Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alfredo Barnechea, Richard Arce, Daniel Salaverry, Máximo San Román, Hernando de Soto, Alberto Beingolea, son solo algunos de los 34 precandidatos que han oficializado su intención de aspirar al cargo de presidente de la República. La mayoría son rostros conocidos, que ya tuvieron alguna experiencia en la política. La Constitución Política del Perú señala que para ser jefe de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener al menos 35 años de edad y 10 años de domicilio en la República.

Para Jorge Aragón Trelles, profesor de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pareciera que algunos precandidatos tomaron la decisión apresuradamente, sin un real sentido para proponer un plan de gobierno que se ajuste a las necesidades del país. "Son demasiadas organizaciones que creen estar preparadas para asumir la responsabilidad de ser Gobierno, me parece que es un número muy alto. No son candidatos con igual nivel de experiencia, preparación, y en varios casos parece que es un decisión poco pensada o muy apresurada. En esta oportunidad si no compites, si no pasas la valla, quedas fuera, eso también explica que veamos a todos tratando de sacar adelante una candidatura por lo menos formal y tratar de pasar la valla", señaló Aragón.

En esta dispersión no existe claridad de cara a los votantes, considera Santiago Mariani, analista político de la Universidad del Pacífico, quien además asegura que el elector podría votar por el personaje sin considerar en su decisión las propuestas que el candidato lleve junto al partido.



"Hay como una suerte de debilidad por parte de la política en generar mayor entusiasmo entre los votantes y mayor claridad acerca de lo que va a pasar con los candidatos que se presentan y cuando lleguen al poder. Esta suerte de atención que se ha puesto más en las personas que en las opciones que llevan tiene a su vez dos problemas: el primero es que no sabemos qué harán en los grandes temas, y el segundo es si estos candidatos van a tener capacidad real de articular coaliciones estables que permitan construir gobernabilidad. Lo que vemos en elección tras elección es que mucho de los partidos se copian entre sí el programa de gobierno, los votantes están votando más por personas que por programa", dijo Mariani para este informe.





LOS "JALES" PARA EL CONGRESO

Además de la oficialización de precandidatos a la presidencia se han dado a conocer listas de precandidatos al Congreso. La exfiscal de la Nación Gladys Echaíz y al exparlamentario nacionalista Daniel Abugattás confirmaron su precandidatura al Parlamento por Alianza para el Progreso de César Acuña. En el Partido Morado resalta la participación de Susel Paredes como la número 1 de la lista de Julio Guzmán.

Sin embargo, también hay espacio para quienes no están relacionados con la política. Por ejemplo, Alianza para el Progreso confirmó la participación de la actriz Vanessa Terkes. Teddy Cardama (ex director técnico de fútbol) también es precandidato al congreso por el Partido Popular Cristiano, y otra sorpresa fue la inscripción en Unión Por el Perú de Julio "Coyote" Rivera, hermano de Paolo Guerrero.



Tendremos un Congreso bastante fragmentado, según Jorge Aragón. "Vamos a tener un récord de reorganizaciones políticas en el Congreso, lo que es siempre problemático al momento de gobernar. Si a eso le sumamos la calidad de los congresistas, se complica. Empiezan a jalar personas que creen que pueden ayudar a pasar la valla electoral, es una especie de mercado de fichajes. No es la mejor estrategia, terminas teniendo una bancada poco disciplinada, improvisada. Nada garantiza que alguien que tenga cierta visibilidad pública pueda ser un buen político", manifestó.