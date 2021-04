Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La candidata presidencial Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) atribuyó al "prejuicio y a la desinformación" los temores que despierta sus propuestas en algunos sectores del país, principalmente empresariales. Según explicó, la propuesta de su partido busca responder a la situación de emergencia que está atravesando el país.

"La campaña electoral no puede hacernos perder de vista la grave crisis sanitaria y económica, no podemos olvidar que lo primero que está en juego ahora es salvar la salud y la vida de la gente. Hemos tratado de darle a nuestro plan un sustento técnico y económico sólido porque el pueblo no está para promesas banas y floro barato, sino para soluciones concretas", dijo.

En entrevista con Enfoque de los Sábados, señaló que "lo último que quisiera" hacer su equipo, de llegar a la Presidencia, sería realizar un manejo irresponsable de la economía o hacer un "despilfarro" de dinero. La candidata recordó que, dentro de su planteamiento, la prioridad para los primeros meses "será salvar la salud y la vida de la gente y reactivar la economía".

Sobre el primer tema, planteó la importancia se impulsar una campaña de vacunación universal contra la COVID-19 "gratuita y ordenada", producción y distribución de oxígeno medicinal, además de fortalecer el primer nivel de atención para que mil centros de salud puedan tener concentradores de oxígeno y pulsioxímetros.

Propuestas en materia económica

En materia de reactivación económica, destacó la presentación del 'Plan Chamba' que plantea un fondo de garantía de 30 mil millones de soles para dar "crédito barato" a las micro y pequeñas empresas "para que puedan seguir contratando", así como un periodo de gracia de 2 años adicionales para las empresas que accedieron al programa Reactiva Perú.

El plan de gobierno de Verónika Mendoza también establece una transferencia directa de 15 mil millones de soles a través de dos bonos universales nacionales "para las familias que más lo necesitan". La candidata explicó que este dinero será utilizado por estas familias para comprar alimentos, insumos y servicios, lo cual permitirá reactivar la economía.

La también excongresista señaló que para todas estas propuestas se debe reconocer que el Perú cuenta con ahorros fiscales "para momentos de emergencia como estos. La candidata señaló que "este no es cualquier momento de nuestra historia, es la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y la peor crisis económica de los últimos 30 años".

"El Estado tiene que jugársela y para eso planteamos usar responsablemente estos ahorros fiscales. Hasta el Fondo Monetario Internacional nos ha dado la razón y ha sugerido al Estado peruano usar esa plata para salvar a la gente y para reactivar la economía, como lo está haciendo en Chile y Colombia, donde ya han entregado más de 6 bonos", señaló.

"Es un tema de sentido común: si la gente no tiene plata en el bolsillo, si no se reactiva la demanda, la economía no se va a reactivar. La idea es usar esos ahorros fiscales responsablemente, en un primer momento, para resucitar la economía, pero tampoco se trata de quedarnos ahí, tenemos que dar otros pasos como la reforma tributaria", agregó.

Sobre la reforma tributaria, Verónika Mendoza planteó elevar la presión tributaria, de 12% a cifras cercanas al 20%, como ocurre en otros países de la región. Para esto, explicó que se debe revisar las "millonarias" exoneraciones tributarias a grandes empresas "y ver con cuáles nos quedamos", además de combatir la evasión tributaria.

"Hay que empezar a cobrar lo justo. Nosotros no estamos planteando expropiar a nadie, quitarle sus bienes, (sino) cobrar los impuestos que corresponden y eso pasa por fortalecer la Sunat, garantizar que se implemente la norma antielusión, que durante años estuvo bloqueada por lobbies de la Confiep, y el único impuesto que estamos planteando crear es un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios", señaló.

La candidata presidencial mencionó que el impuesto a las grandes fortunas en otros países va, en promedio, de 0,2 hasta 1% del patrimonio recaudado. Con esto, estimó que se podría recaudar alrededor de 5 mil millones de soles. "La idea es recuperar la capacidad del Estado de recaudar para que pueda reinvertir en salud, educación y vivienda", reiteró.

"Claramente hay una dictadura en Venezuela"

En otro momento, la candidata presidencial Verónika Mendoza consideró que Venezuela vive actualmente una dictadura, una grave crisis política, económica y sanitaria, además de casos de corrupción. Frente a eso, señaló que el Perú y el resto de países de la región deben contribuir a una salida a esta crisis "por los canales democráticos".

"Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: claramente hay una dictadura en estos momentos en Venezuela, una dramática crisis. Es algo que hemos venido sosteniendo hace ya, a medida que la situación se fue agravando. Todos identificamos que hay una dictadura, que hay una grave crisis pólítica, económica y sanitaria que está sufriendo el pueblo venezolano y por eso aspiramos a que, a nivel de la región, los países latinoamericanos podamos contribuir a una salida democrática a esa crisis", señaló.

En entrevista con Enfoque de Noticias, la candidata presidencial consideró que actualmente en Venezuela "hay dictadura, hay corrupción"; sin embargo, insistió en que lo importante es buscar "que esa crisis se resuelva por canales democráticos" y con el apoyo de los países de la región.

Un día antes, Verónika Mendoza había afirmado que un eventual gobierno suyo reconocerá a Nicolás Maduro como un "interlocutor" para intentar solucionar la crisis política en Venezuela y consideró que el Grupo de Lima no ha sido "eficaz" para ayudar a resolver esta situación.

"En la práctica y en la realidad es (el) interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis, junto con convocar a todos los sectores de la oposición", señaló Mendoza durante una teleconferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

La candidata de la coalición izquierdista Juntos por el Perú adelantó, de esa manera, un eventual giro en la política internacional respecto a Venezuela, ya que actualmente el país reconoce desde enero de 2019 al opositor Juan Guiadó como "presidente encargado" de ese país.

