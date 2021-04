Rafael López Aliaga estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó duramente al canciller Allan Wagner, por, entre otros motivos, convalidar el Gobierno de Francisco Sagasti, “que sigue las mismas políticas de (Martín) Vizcarra”.

En Enfoque de los Sábados, el empresario dijo que sus críticas contra la Cancillería, a la que tildó como una “porquería” y “de quinta”, no eran contra la institución, sino contra su titular.

“Yo respeto mucho a la embajada peruana, que han hecho una gran labor. Yo he trabajado mucho con embajadores para liberar al Perú del veto que teníamos de país terruco, para que hubiera turistas. Respeto mucho a los embajadores”, comentó.

“Al señor Allan Wagner no lo respeto para nada. Yo he escuchado muchas críticas y yo opino que está terminando muy mal su carrera. Puede haber hecho un éxito en La Haya, pero lo que está haciendo ahora, convalidar un gobierno como el de (Francisco) Sagasti, que sigue las mismas políticas de (Martín) Vizcarra, para mí es un desastre. El canciller me parece un canciller de quinta”, añadió.





Disculpas a Mónica Delta

En otro pasaje de la entrevista, el empresario expresó sus disculpas hacia la periodista y conductora de televisión Mónica Delta, a quien llamó “mermelera” y acusó, sin pruebas, de tener “fotografías amorosas” con el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo tuve un comentario realmente malo, y me rectifico. Ya he pedido disculpas públicas a Mónica Delta. Yo respeto mucho a Mónica, he ido a su programa dos veces”, comentó el empresario.

“En una entrevista en Arequipa a un influencer, me salió una palabra de “fotos no sé qué”, pero las retiro. Es su trabajo estar con el presidente de la República. Yo retiro las palabras y lo digo por tercera vez, le pido disculpas a Mónica y se las puedo dar personalmente también”, agregó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: