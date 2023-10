En Perú, hay más de seis mil casos de niñas y adolescentes violadas, denunció la ministra de la Mujer

Gobierno Ministra de la Mujer informó que hay más de 6 mil casos de niñas y adolescentes violadas hasta la fecha

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino, habló sobre las acciones que está ejecutando su cartera para frenar los casos de violación sexual contra niñas y adolescentes. Asimismo, mostró su postura sobre la aplicación del aborto terapéutico.

En Enfoque de los Sábados, Nancy Tolentino abordó este tema a raíz de los casos de niñas y adolescentes que han quedado embarazadas producto de una violación sexual. La denuncia más reciente se reportó en Cajamarca, donde una menor de 14 años quedó embarazada, tras ser abusada por sus dos abuelos.

La titular del MIMP informó que hay más de seis mil casos de niñas y adolescentes violadas hasta la fecha; por lo que señaló que su cartera brinda asistencia y acompañamiento a las víctimas que abuso sexual, así como asesoría legal en estos casos.

“La violación sexual tiene el rostro de una niña, de una adolescente, mayoritariamente son las principales víctimas. A la fecha, ya tenemos más de seis mil casos de niñas y adolescentes violadas. No podemos permitir eso. Nuestro código establece desde 1924 que existe la figura del aborto terapéutico. Un cuerpo de una niña no está preparado para la maternidad. No solamente pone en riesgo su vida, sino también del bebé por nacer”, afirmó la ministra de Estado.

En esa línea, Nancy Tolentino saludó que el Ministerio de Salud aplique el aborto terapéutico a niñas y adolescentes embarazadas tras sufrir una violación sexual. La autoridad señaló que cuerpo de una menor no está preparado para la maternidad, por lo que su vida está en riesgo.

“Hay una guía que el Ministerio de Salud la ha establecido se ha capacitado a nivel nacional para poder actuar en el marco de la normatividad. Saludamos que las juntas medicas hoy están con mucha tranquilidad en el marco de la normatividad disponiendo el aborto terapéutico para esas niñas. Y en el caso de desprotección, cuando no tienen mamá y papá, o el violentador (sic) es alguien de la familia, nuestra unidad de protección especial ha solicitado eso a las juntas médicas y ha sido concedido”, afirmó.

Aplicativo Yanapp

La ministra de la Mujer informó que su cartera ha puesto a disposición un nuevo aplicativo denominado Yanapp, el cual está orientado a la prevención de la violencia de género.

Yanapp cuenta con 3 partes: información sobre violencia contra las mujeres y servicios, circulo de confianza y emergencia. Esta app ya está disponible para los sistemas operativos Android y Apple iOS.