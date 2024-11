Encuesta Datum: Aprobación de Dina Boluarte desciende hasta el 3 % y alcanza récord negativo durante su mandato

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La desaprobación ciudadana que registran la presidenta Dina Boluarte y ministros de sectores clave de su gabinete continúa en alza, según lo señala la última encuesta de Datum realizada para el diario El Comercio.

El estudio publicado este lunes revela que la aprobación de la mandataria descendió hasta el 3 % a nivel nacional, mientras que el rechazo a su gestión se ubica en 94 %. Estas cifras significan un récord negativo alcanzado por su gobierno.

La encuesta precisa que este rechazo a la presidenta se ha ido pronunciando en el último trimestre: en agosto y septiembre, su desaprobación fue de 91 %; mientras que en octubre llegó hasta 92 %. En un lapso de unas semanas, esta cifra de descalificación se incrementó en dos puntos porcentuales hasta el presente mes.

Datum también revela que en todos los sectores socioeconómicos el rechazo al gobierno tiene cifras con muy pocas diferencias: en el sector A/B la mandataria tiene 94 % de desaprobación; en el C tiene 95 %; en el D, 96 %; y en el E alcanza 90 %.

En cuanto a la procedencia, en Lima/Callao y en el norte del país el rechazo a la gestión de la presidenta es de 94 %; en las regiones del centro y sur es de 93 %; y en oriente, de 90 %.

Desaprobación se pronuncia en miembros del Gabinete

Asimismo, la desaprobación del presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén llegó a 81 %, una cifra que se ha incrementado en 3 puntos porcentuales en relación al mes pasado. A su vez, el premier mantiene un 6 % de aprobación.

Según acotó El Comercio, ningún titular de la PCM había alcanzado tan bajos niveles de popularidad en, por lo menos, los últimos 13 años.

Por otro lado, la desaprobación al ministro de Economía José Arista también se ha incrementado en las últimas semanas: mientras que en octubre era de 72 %, en el presente mes es de 75 %. Además, la aprobación del titular del MEF se ubica en 10 %.

El estudio también recoge el nivel de confianza de la ciudadanía hacia instituciones encargadas de perseguir el delito y de impartir justicia. En esa línea, se revela que el 80 % no confía en los fiscales; y el 77 % desconfía de los jueces. Además, el 63 % no confía en los policías, y el 49 % no tiene confianza en el serenazgo de sus distritos.

La encuesta fue aplicada entre el 7 y 11 de noviembre a hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad, pertenecientes a todos los sectores socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural en todo el país. La muestra fue de 1204 encuestas efectivas, con un margen de error de +/- 2.8.