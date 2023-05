Enrique Ghersi sobre proyecto de Dina Boluarte: "Pensar en un ejercicio remoto de la Presidencia es ingenuo"

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi se refirió al proyecto presentado por la mandataria Dina Boluarte que propone ejercer la Presidencia de manera remota cuando se encuentre de viaje en el exterior y precisó que se trata de una iniciativa ingenua y, además, inconstitucional.

"La propuesta no puede ser una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Debe ser una reforma constitucional; es decir, este proyecto es inconstitucional. Debería modificarse el artículo 115, no modificarse la ley del Poder Ejecutivo. No tiene jerarquía suficiente. Esto porque el artículo 115 de la Constitución establece el mecanismo de encargo del despacho. Ahí se señala que el ejercicio de la presidencia es presencial, no virtual", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Es perfectamente razonable que haya una obligación internacional por parte de la presidenta por la cual deba viajar. Pero pensar en un ejercicio remoto de la Presidencia de la República es hasta ingenuo y viola el principio constitucional del ejercicio presencial. Lo que debió haber hecho el Gobierno, como ha hecho en el caso de las fronteras por las Fuerzas Armadas, es presentar un proyecto de reforma constitucional", agregó.

¿Quién debería asumir la Presidencia ante la ausencia de Dina Boluarte?

Por otro lado, Enrique Ghersi mencionó que podría asumir temporalmente tanto el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el titular del Parlamento, José Williams.

"Si se trata de la encargatura del despacho, yo creo que lo práctico es la Presidencia del Consejo de Ministros. Puede colocarse en segundo lugar, en caso de una situación catastrófica, al presidente del Congreso", aseveró.

"La reforma constitucional necesitaría dos legislaturas ordinarias. Eso es por lo menos un año. Yo tengo la impresión, además, de que los 87 votos se conseguirían con facilidad. No sé qué opción tendrá el Congreso, si el presidente del Consejo o del Congreso. Eso ya lo decidirá la representación parlamentaria. Pero se requerirían dos legislaturas ordinarias. Yo creo que eso se va a conseguir porque es razonable. Hay un vacío evidente, objetivo. Pensar en un presidente rehén, que no puede viajar por las circunstancias en que le ha llegado el poder es absolutamente impráctico", finalizó.