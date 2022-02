El mensaje a la Nación de Pedro Castillo fue analizado desde varios frentes en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El legislador Enrique Wong (Podemos Perú), segundo vicepresidente del Congreso, consideró que el presidente Pedro Castillo tiene una “última oportunidad” para plantearle al país un Gabinete “con profesionales competentes”.

“El Gobierno tiene su última oportunidad de plantearle al país un Gabinete con profesionales competentes. Necesitamos un premier con trayectoria democrática y moral, con respeto a las instituciones y que dé tranquilidad al país”, manifestó en Ampliación de Noticias.

El parlamentario cuestionó el mensaje a la Nación de Pedro Castillo, al considerar que no hubo “ninguna autocrítica” por parte del jefe de Estado. “Me parece confuso y gaseoso”, alertó.

Al respecto, Enrique Wong recordó que “es el presidente el único responsable de la gente que llama para ayudarlo a gobernar”, en referencia a los duros cuestionamientos a Héctor Valer.



“No entiende su función como jefe de Estado”

Por su lado, Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado, criticó a Pedro Castillo, al considerar que alargó la crisis política por horas, para que en su mensaje se limite a decir que va a “recomponer el Gabinete”.

“Creo que el presidente no entiende cuál es el problema. Él no entiende su función de jefe del Estado peruano y no entiende el sentido de un primer ministro. No tiene empatía, no escucha”, manifestó.

“Que reflexione sobre el sentido de la jefatura de Estado, pero él no lo está haciendo. Siempre queda en la política la posibilidad de que alguien se ilumine y entienda cuál es su rol histórico para el desarrollo del Perú”, añadió.

Al ser consultado por la convocatoria lanzada por el propio jefe de Estado, Luis Durán Rojo señaló que su partido “va a aceptar una convocatoria para hablar del país, para los temas fundamentales, de un acuerdo de puntos fijos, pero no para repartir”.



La visión del SNI

Finalmente, el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), exhortó al presidente Pedro Castillo reflexionar si tiene “la capacidad” de seguir al frente del Gobierno, al considerar que “estamos llegando a un límite”.

“Yo le pediría que piense bien, si él realmente quiere a su gente, se mire a sí mismo y diga si tiene la capacidad para seguir. La verdad creo que hemos llegado a un límite”, sentenció.

Sobre las polémicas designaciones en el Gabinete, Ricardo Márquez reveló que en una reunión con Pedro Castillo su gremio le sugirió algunos nombres, pero el jefe de Estado no los convocó.

“Hemos recomendado, (pero) no los han tomado; porque cada uno tiene su criterio de a dónde quiere llegar. Por eso pregunto, ¿a dónde vamos?”, señaló.

“Estamos llegando a un límite en el que le pedimos al presidente que tome su responsabilidad ante lo que él ha hablado, ante todas las personas de a pie, ante los emprendedores y los hermanos del Perú profundo”, sentenció.

