EsSalud, la corrupción y Rosa Gutiérrez, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

La reacción de Rosa Gutiérrez ante la oficialización de su apartamiento de la presidencia de EsSalud no hace sino confirmar su falta de idoneidad. Su nombramiento, hace once días, a la cabeza de EsSalud había sido cuestionado por el Colegio Médico y muchos especialistas en gestión pública. Además de sus limitaciones, parecía un despropósito ofrecerle esa responsabilidad a menos de un mes de haberse visto obligada a renunciar al Ministerio de Salud ante la presión del Congreso. Pero ahora Rosa Gutiérrez nos da una prueba inapelable de su falta de credibilidad. En efecto, ha publicado un comunicado en el que afirma que su separación del cargo es consecuencia de las medidas que ella adoptó para luchar contra la corrupción, en particular la destitución del gerente Iván Pereyra, quien según ella, se hallaría implicado en casos de corrupción. La afirmación es tanto más grave, que la expresidenta de EsSalud afirma que fue objeto de llamadas de funcionarios de la presidencia y de la propia Dina Boluarte, quienes habrían actuado para proteger una red de corrupción en EsSalud. En su comunicado, Rosa Gutiérrez reta “a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás” de su destitución. Lo chocante es que tamaña denuncia la formula solo después de haber sido removida del cargo. Lo que hace pensar que de haber podido mantener su puesto en la función pública se hubiera quedado callada sobre un accionar presidencial tan reprobable. Este grave incidente tiene lugar mientras continúan las manifestaciones que se han venido focalizando en la exigencia de renuncia de Dina Boluarte y en el adelanto de elecciones generales. Por lo menos en este caso, queda confirmado que Dina Boluarte hizo un nombramiento tan desacertado, que recuerda los que solía hacer Pedro Castillo.

Las cosas como son