El presidente Vizcarra ofreció un Mensaje a la Nación esta noche. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra ofreció esta noche un Mensaje a la Nación en el que rechazó cualquier acto ilícito dentro de los audios difundidos esta mañana por el congresista Edgar Alarcón sobre el escándalo generado por los cuestionados contratos que firmó con el Estado el cantautor Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing'. El jefe de Estado aseguró que se trata de una maniobra del Congreso para afectar el próximo proceso electoral.



A continuación sus frases más saltantes:

"El país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al Gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia por parte de un grupo con claros intereses subalternos".

"Utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos".

"No voy a negar la conversación. Fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión señalé 'digamos la verdad'".

"La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son las grandes fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿Quiénes están detrás de esto y cuáles son sus intereses?".

"Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones (tomadas por el Ejecutivo) buscarían oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento".

"El 29 de julio un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos, con la mayor tranquilidad, que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal".

"Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del Gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia, solo quieren tomar el Gobierno para garantizar su control hasta el 2026".

"Todo esto es un complot contra la democracia".

"Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados que estaba hoy, precisamente, en la agenda del Pleno".

"¿Quién presenta los audios? (en relación al congresista Edgar Alarcón): el mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos".

"Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y, como pueden apreciar, buscan, adrede, convertir un reclamo laborar en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes".

"Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Lo que ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación".

"Si quieren vacarme, acá estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia".

"No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso de culminar el mandato presidencial y así lo haré".

"Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras hemos respondido claramente: no nos van a doblegar".

